Sudan'da genelkurmay başkanı öncülüğündeki darbe girişimi engellendi

HARTUM (AA) - Sudan'da Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib önderliğindeki bir grup subayın darbe girişimi bastırıldı. Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, darbe girişimine Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib önderliğindeki bir grup subay, istihbarat, İslami Hareket'ten liderler ve eski iktidar partisinden isimler katıldı. Sudan ordusu darbe girişiminin başarısız olduğunu açıkladı.





















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