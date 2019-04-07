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Sudan'da genel grev ilanı

Sudan Meslek Odaları (SPA) tarafından yönetim geçici sivil bir hükümete teslim edilinceye kadar ülke genelinde genel grev ilan edildi

07 Nisan 2019 Pazar 04:29
Sudan'da genel grev ilanı

HARTUM (AA) - Sudan'da muhalif Sudan Meslek Odaları (SPA) tarafından, bugünden itibaren tüm ülkede genel grev ilan edildi.

Sudan Meslek Odalarından (SPA) yapılan açıklamada, yönetim geçici sivil bir hükümete teslim edilinceye kadar ülke genelinde genel grev ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, grevin yargı, mühendislik, tarım, veterinerlik, eğitim ve taşıma gibi özel ve kamudaki meslek gruplarını kapsadığı vurgulandı. Grevle birlikte Hartum'daki ulusal ordunun merkez yerleşkesi çevresinde protesto ve gösterilerin sürdürüleceğine dikkat çekildi.

Dün Sudan'da Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'e istifa çağrısı yapmak için toplanan göstericiler, ordunun ana karargahının bulunduğu yerleşkeye girmişti.

Son 4 aydır ülke genelinde yapılan gösterilerin en büyüğü olduğu belirtilen dünkü protestolarda yüzlerce kişi ilk kez ulusal ordu merkez yerleşkesine girmiş, yerleşkedeki bina çevresinde toplanan protestocular, orduya Beşir yönetimini devirerek ülkedeki krize müdahale etmesi çağrısında bulunmuştu.

-Gösteriler 19 Aralık'tan beri sürüyor

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısına tepki olarak ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle 19 Aralık'tan bu yana rejim karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Ülkede 22 Şubat'ta bir yıl süreyle OHAL ilan edilmiş, meclis 11 Mart'ta oy çokluğuyla aldığı kararla OHAL süresini 6 aya düşürmüştü.

OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnamelerle de izinsiz gösteri, yürüyüş ve grevler yasaklanmıştı.

Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken protestolarda hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütüne göre 51 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 04:29
  1. genel grev
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