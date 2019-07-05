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Sudan'da dönüşümlü başkanlığın detayları belli oldu

Sudan'da askeri yönetimle sivil muhalefet arasında varılan siyasi mutabakat çerçevesinde geçiş dönemi 3 yıl 3 ay sürecek- Bu sürenin 21 ayında askeri yönetimden bir isim, sonraki 18 ayında ise sivil bir isim ülkeye başkanlık edecek

05 Temmuz 2019 Cuma 23:42
Sudan'da dönüşümlü başkanlığın detayları belli oldu

HARTUM (AA) - Sudan'da askeri yönetimle sivil muhalefet arasında varılan siyasi mutabakat çerçevesinde geçiş dönemi 3 yıl 3 ay sürecek. Bu sürenin 21 ayında askeri yönetimden bir isim, sonraki 18 ayında ise sivil bir isim ülkeye başkanlık yapacak.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrilmesine neden olan protesto gösterilerine liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) Sözcüsü Medeni Abbas, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında dönüşümlü başkanlığın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Abbas, ülkeyi seçimlere hazırlayacak geçiş döneminin iki aşamadan oluşacağını, ilk aşamanın ülkeye askerin başkanlık edeceği 21 aylık süreç olduğunu söyledi. Abbas, bu dönemin ilk 6 ayının da barış ve demokrasi çalışmaları için ayrıldığını ifade etti.

Takip eden 18 ayda da muhalefetin iktidarda olacağını belirten Abbas, hukukçulardan oluşacak ve cumartesi günü faaliyetlerine başlayacak bir komisyonun 24 saat içinde nihai anlaşmayı imzaya hazır hale getireceğini bildirdi.

- Başbakan haftaya belli olacak

Abbas, bir hafta içinde başbakanın isminin açıklanacağını, devlet başkanlığı konseyinin oluşumunu takip eden 3 ay içinde de parlamentonun oluşturulacağını söyledi.

ÖDBG liderlerinden Halid Ömer de başbakanın belirlenmesinin ardından teknokrat hükümetinin kurulacağını dile getirdi.

Ömer, imza töreninin dost devletlerin liderlerinin katılımıyla gerçekleştirileceğini, bu anlaşmanın devrimin hedefine ulaşmasında atılan ilk adım olduğunu kaydetti.

Sudan'da askeri yönetimle sivil muhalefet, bu sabah, geçiş sürecinde "dönüşümlü başkanlık" üzerinde uzlaşmıştı.

Afrika Birliği himayesinde iki gün önce yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ardından taraflar, seçimler yapılıncaya kadar ülkenin dönüşümlü olarak yönetilmesi yönünde karar almıştı.

Buna göre, devlet başkanlığı konseyi, 5 sivil, 5 asker ve ismi üzerinde uzlaşılan sivil bir üyeden oluşacak. Konsey 3 yıl 3 ay süreyle ülkeyi yönetecek.

Taraflar, devrim sürecinde insanların ölümüne neden olan olayların araştırılması için komisyon kurulması konusunda da anlaşılmıştı.

ÖDBG'nin mayıs ayında askeri konseye sunduğu, geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşleri içeren kapsamlı anayasal belgeye göre, başkanlık konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 23:42
  1. asker ile muhalefetin uzlaşması
  2. dönüşümlü başkanlık
  3. Sudan

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