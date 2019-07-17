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Sudan'da devrimin hikayesi duvarlara resmedildi

Grafiti sanatçıları ve ressamlar, Ömer el-Beşir'in devrilmesiyle sonuçlanan protestoları ve gelecek hayallerini Hartum'da duvarlara resmediyor

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:45
Sudan'da devrimin hikayesi duvarlara resmedildi

HARTUM (AA) - Sudan'da grafiti sanatçıları ve ressamlar, 30 yıllık Ömer el-Beşir yönetiminin devrilmesiyle sonuçlanan protestolardan aldıkları ilham ve daha iyi bir gelecek hayallerini başkent Hartum'un duvarlarına yansıtıyor.

Hartum'un hemen hemen her yerinde duvarlar, Beşir'e karşı aralıkta başlayan ve nisanda askeri darbeyle devrilmesini anlatan resimler ve portrelerle donatılmış durumda.

Duvarlara yazılan "özgürlük, adalet ve barış" gibi sloganlar, yönetimin sivillere devredilmesini isteyen protestocuları harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Başkent duvarlarını süsleyen grafiti sanatçılarından Muhanad Khalafallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerini devrimin asıl başlatıcıları gibi gördüklerini söyledi.

Sanatçıların, Hartum'daki birçok kentte hayallerini ve arzularını duvarlara çizdiğini belirten Khalafallah, "Devrim sırasında sanat her zaman gelişip zenginleşmiştir." diye konuştu.

Çizimlerinin halka ilham vermesini ve istekleri gerçekleşinceye kadar vazgeçmemelerini sağlamasını umduğunu söyleyen Khalafallah, "İfade özgürlüğü ancak devrimi temsil eden bir hükümet tarafından taahhüt edilebilir." dedi.

Beşir'in devrilmesinin üzerinden 3 ay geçmesine karşın, Sudan'daki askeri yönetim konseyi, idarenin sivillere teslim edilmesi talebine direniyor.

Hartum'da ordu karargahı yakınlarında düzenlenen büyük çaplı oturma eyleminin askerler tarafından dağıtılması ve çok sayıda göstericinin ölmesiyle taraflar arasındaki gerginlik daha da arttı.

- Devrimin sesi

Khalafallah, sanatçıların, oturma eyleminin yapıldığı alanın çevresindeki duvarları ve yerleri de resimlerle donattığını belirterek "Oturma eylemi süresince gece gündüz demeden çalıştık ancak güvenlik güçleri eylemi dağıttıktan sonra çizimlerimizi sildi." diye konuştu.

Bölgeyi, devrimin büyüklüğünü gösterecek bir sergi alanına dönüştürmek istediklerini kaydeden Khalafallah, devrimin düşmanlarının bilerek eserlerini yok ettiklerini savundu.

Sudan'ın önde gelen müzisyenlerinden Muhammed Marzuk da ses sanatçılarının da devrimde önemli rol oynadığını dile getirdi.

Marzuk, "Müzik ve şarkılar devrimin sesidir. Kendimizi değil halkın nabzını ve devrimi temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Beşir yönetiminin müzisyenlere, sanatçılara ve şarkıcılara baskı uygulandığını söyleyen Marzuk, "Bu nedenle sanatçıların çoğu devrime destek verdi." dedi.

- Sudan diasporasından destek

Yurt dışında yaşayan Sudanlılar da devrimin hikayesini duvarlara yansıtma çabasına destek oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Sudanlı Ahmed İslam Aldin, yurt dışında yaşayan Sudanlıların vatanlarındaki sanatçılarla dayanışma kampanyasına katıldığını ifade etti.

Aldin, tasarımcı ve sanatçıların, bazıları gösterilerde bazıları protestocuların bilinçlendirilmesinde kullanılan çok sayıda grafik, karikatür, çizim ortaya koyduğunu kaydetti.

Devrime destek için çok sayıda internet platformu oluşturulduğunu aktaran İslam Aldin, "Platformumuz #askmeaboutsudan (Sudan'ı bana sor) ve #blueforSudan (Sudan için mavi) etiketlerini başlattı." diye konuştu.

İngiliz-Sudanlı mühendis Muhammed Mattar'ın oturma eyleminde ölümünün ardından, sosyal medyada kullandığı koyu turkuaz mavisi renk, protestolara destek verenlerin rengi haline dönüşmüştü.

Aldin, Sudan'daki protestolarda kullanılan posterler ve sloganların ülkede sanatın gelişmesine katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Protestolar, Beşir'in devrilmesinin ardından yönetime el koyan ordunun gücü halka devretmesi talebiyle devam etmişti.




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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:45
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