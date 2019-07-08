HARTUM (AA) - Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Abdulfettah el-Burhan, muhalefetle birlikte kurulması kararlaştırılan devlet başkanlığı konseyinin hükümet üyelerini veto hakkı bulunduğunu belirtti.

Burhan, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, kabinenin, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile diğer siyasi gruplarla istişare çerçevesinde teknokrat hükümetine göre şekilleneceğini ifade ederek, ÖDBG dışında başka siyasi gruplardan da üye kabul edilebileceğinin sinyalini verdi.

AGK Başkanı Burhan, "Sudan'da devlet başkanlığı konseyinin kabineyi veto hakkı var." ifadesini kullandı.

Makam derdinde olmadığını vurgulayan Burhan, geçiş döneminin ilk aşamasındaki başkanlığın ardından görevini bir başkasına devretmeye hazır olduğunu kaydetti.

Sudan'ın tüm dost ülkeler ile iyi ilişkiler kurmasına önem verdiklerini belirten Burhan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sudan halkına ilaç, yakıt ve un desteğinde bulunduğunu açıkladı.

Konseyin açgözlü olmadığını, Sudanlılara hizmet için çalıştıklarını aktaran Burhan, Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nda görevli Sudan güçlerinin görev süresiyle ilgili bir soruya bunun koalisyon ortaklarının değerlendirmelerine bağlı olduğunu kaydetti.

-Geçiş sürecindeki "dönüşümlü başkanlık" sisteminin detayları

Sudan'da askeri yönetimle sivil muhalefet, 5 Temmuz'da geçiş sürecinde "dönüşümlü başkanlık" üzerinde uzlaşmıştı.



Afrika Birliği himayesinde yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ardından taraflar, seçimler yapılıncaya kadar ülkenin dönüşümlü olarak yönetilmesi yönünde karar aldı.

Siyasi mutabakat çerçevesinde, devlet başkanlığı konseyi, 5 sivil, 5 asker ve ismi üzerinde uzlaşılan sivil bir üyeden oluşacak. Konsey 3 yıl 3 ay süreyle ülkeyi yönetecek. Bu sürenin 21 ayında askeri yönetimden bir isim, sonraki 18 ayında ise sivil bir isim ülkeye başkanlık edecek.

Bir hafta içinde başbakanın isminin açıklanması beklenirken, devlet başkanlığı konseyinin oluşumunu takip eden 3 ay içinde de parlamentonun oluşturulması bekleniyor.



