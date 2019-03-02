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Sudan'da Demokratik Birlik Partisi'nden yönetime kalıcı anayasa çağrısı

Sudan'da eski hükümet ortaklarından Demokratik Birlik Partisi, yönetime, meclisin feshedilmesi, kalıcı anayasa hazırlanması için kurucu bir teşkilatın atanması ve siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısı yaptı

02 Mart 2019 Cumartesi 22:50
Sudan'da Demokratik Birlik Partisi'nden yönetime kalıcı anayasa çağrısı

HARTUM (AA) - Sudan Demokratik Birlik Partisi, yönetime, meclisin feshedilmesi, kalıcı anayasa hazırlanması için kurucu bir teşkilatın atanması ve siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Partinin Genel Sekreteri Muhammed Yusuf ed-Dakir, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkış yolu bulabilmesi için meclisin feshedilmesi, kalıcı anayasa hazırlanması için kurucu bir teşkilatın atanması ve siyasi tutukluların serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

- "OHAL, yolsuzlukla mücadeleye odaklanmalıdır"

Ülkenin; halkı yerlerinden edecek, başarısızlığa götürecek bir çatışma ortamına terk edilmemesi gerektiğini, bundan dolayı parti olarak mevcut duruma objektif çözümler bulunmasına katkı sağlayacak bir vizyon sunduklarını belirten Dakir, şunları kaydetti:

"Demokratik Birlik Partisi, demokrasiyi esas almaktadır. Olağanüstü hal (OHAL) ile istisnai bir durumu kabul etmemiz mümkün değildir. OHAL, kişisel ve siyasi özgürlüklere karşı olmamalı ve yolsuzlukla mücadeleye odaklanmalıdır."

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, 22 Şubat'taki ulusa sesleniş konuşmasında, uzlaşı hükümeti ile 18 eyaletteki yerel hükümetleri feshetmiş ve bir yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı.

Beşir, 2020'de yeniden seçilmesinin önünü açan anayasa değişiklilerini de iptal etmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Ahmed Bin Avf, OHAL'in güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla ilan edildiğini belirtmişti.

Demokratik Birlik Partisi, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 22 Şubat'taki olağanüstü hal kararıyla feshedilen eski uzlaşı hükümetinde, İçişleri Bakanı Ahmed Bilal Osman'la birlikte iki bakanla temsil ediliyordu.

Sudan, 1956'daki bağımsızlığından bu yana, son olarak 2015 yılında değiştirilen geçici bir anayasa ile yönetiliyor. Sudanlı yetkililer, siyasi tutukluların varlığını reddederken, halihazırdaki protesto gösterilerinde sabotaj eylemlerine karıştıkları için tutuklananlar olduğuna, yönetimin barışçıl gösterilere ve fikir özgürlüğüne karşı olmadığına dikkati çekiyor.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

Gösteriler, OHAL sonrasında da sürerken, protestolarda şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütüne göre 51 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 22:50
  1. Demokratik Birlik Partisi
  2. OHAL
  3. Sudan

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