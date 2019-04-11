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Sudan'da darbe girişimi! Askerler devlet televizyonu binasını kuşattı

Sudan'da ordunun devlet televizyonu binasını kuşattığı ve bazı askerlerin binanın içine girdiği öğrenildi. Sudan devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını duyurdu.

11 Nisan 2019 Perşembe 07:55
Sudan'da darbe girişimi! Askerler devlet televizyonu binasını kuşattı

Sudan'da ordu, devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi.

Sudan devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.

5 gündür gösteriler düzenleniyor

Hartum'da ulusal ordu merkez yerleşkesi çevresinde toplanan göstericiler, 5 gündür Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle gösteri düzenliyor.

Sudan hükümeti, başkent Hartum'da ulusal ordu karargahı çevresinde süren rejim karşıtı gösterilerde dün 6'sı asker, 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada ise gösterilerde, cumartesi gününden bu yana 5'i asker 21 kişinin hayatını kaybettiği, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucu 153 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 07:55
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