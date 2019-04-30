0553 313 94 23

"Sudan'da bugünden sonra kaosa yer yok"

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu:- "Mülklerin yağmalanması, hırsızlık, darp, adam öldürme, kundaklama, ana yolların kapatılması, caddelerde uyuşturucu kullanılması gibi halkın hayatını, kamu güvenliğini ve istikrarı tehdit eden gelişmeler yaşanıyor"- "Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ordunun ana karargahına baskın düzenlenmesine dair çağrılar var. Kimseyi tehdit etmiyoruz. Müzakerelere bağlıyız ancak bugünden sonra güvenlik ihlalleri ve kaosa yer yok. Kamu ve vatandaşa ait mülklere zarar verilmesini asla kabul etmeyeceğiz, her türlü asayiş sorununu çözeceğiz"

30 Nisan 2019 Salı 19:05
"Sudan'da bugünden sonra kaosa yer yok"

HARTUM (AA) - Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, muhalefetle diyaloğa her zaman hazır olduklarını ancak bugünden itibaren kaos ve güvenlik ihlallerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu, Savunma Bakanlığında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rejim karşıtı gösterilere liderlik eden muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'ni tanıdıklarını, müzakerelere bağlı olduklarını ancak bugünden itibaren kaos ve güvenlik ihlallerine izin verilmeyeceğini söyledi.

Daklu, devrimcilerin temsilcileriyle iki gün önceki görüşmenin olumlu geçtiğini ancak dünkü son görüşmede yeni fikirlerin ortaya atıldığını aktararak şunları söyledi:

"Askeri Konsey olarak başlangıçta sivil temsili reddetmemize rağmen müzakerelerde geçiş sürecinde ülkeyi yönetecek 10 kişilik başkanlık konseyinde 3 sivilin bulunmasını da kapsayan bazı tavizler verdik. Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, muhalifleri, ordunun ana karargahı önünde konsey karşıtı gösteriye çağırdı. Onlarla (Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri) köprülerin, yolların açılması, trenlerin geçişine izin verilmesi gibi konularda anlaşmıştık ancak gereğini yerine getirmediler."

Mülklerin yağmalanması, hırsızlık, darp, adam öldürme, kundaklama, ana yolların kapatılması, caddelerde uyuşturucu kullanılması gibi halkın hayatını, kamu güvenliğini ve istikrarı tehdit eden gelişmelerin yaşandığını dile getiren Daklu, "Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ordunun ana karargahına baskın düzenlenmesine dair çağrılar var. Kimseyi tehdit etmiyoruz. Müzakerelere bağlıyız ancak bugünden sonra güvenlik ihlalleri ve kaosa yer yok. Kamu ve vatandaşa ait mülklere zarar verilmesini asla kabul etmeyeceğiz, her türlü asayiş sorununu çözeceğiz." diye konuştu.

Askeri Konsey üyesi Yasir el-Ata da Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'ne, Başkanlık Konseyinde 7 askeri üyeye karşı 3 sivil üyelik önerdiklerini, muhalefetle diyaloğa her zaman hazır olduklarını, gerçek bir ortaklık arzuladıklarını belirtti.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi dün, muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile başkanlık konseyini oluşturacak sivil ve askerlerin temsil oranlarında anlaşamadıklarını açıklamıştı.

Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi İbrahim, düzenlediği basın toplantısında, geçiş sürecini yönetecek başkanlık konseyinin 7'si asker, 3'ü sivil 10 üyeden oluşmasını önerdiklerini, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin ise 8'i sivil, 7'si asker 15 üyeden oluşmasını teklif ettiğini söylemişti.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'ni tanıdıklarını dile getiren İbrahim, ancak yetkililerin her toplantıda değiştiğini kaydetmişti.

Sudan Meslek Odaları'ndan (SPA) dün yapılan yazılı açıklamada ise Askeri Konseyin açıklamasının doğru olmadığı ifade edilerek, gösteriler nedeniyle kapatılan yol ve köprülerin açılması konusunda askerle anlaşılamadığı belirtilmişti.

- Askeri Konseyin oturma eylemine müdahale girişimi

SPA'nın ikinci açıklamasında ise Askeri Geçiş Konseyi'nin, ordu karargahı önündeki oturma eylemini dağıtma girişiminde bulunduğu belirtilmiş ancak bu girişimle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmamıştı.

Açıklamada, halka, sokağa çıkma ve gösterilerin yapıldığı ordu karargahına doğru yürüyüş düzenleme çağrısı yapılmıştı.

Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, evvelsi gün geçiş döneminin idaresi için başkanlık konseyi kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, sivillerin ağırlıklı olduğu bir başkanlık konseyi kurulmasını istiyor.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından, ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 19:05
  1. askeri geçiş konseyi
  2. Muhammed Hamdan Daklu
  3. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Çakar’a DTSO’dan tam destek
    1. Rektör Çakar’a DTSO’dan tam destek
    2. PKK Sincar'da yardım vakfı çalışanını..
    3. GÜNCELLEME - "Otomobiline çekirdek..
    4. Çakır, “Hükümet Konağı ve Emniyet..
    5. Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019
    6. İlkay öğretmeni kendisine aşık olan..
    7. Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğinden..
    8. Cezayirli öğrenciler "Buteflika..
    9. AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı..
    10. Köylülerden taşocağına tepki
    11. Sahur ve iftar vakitlerinde nasıl..
    12. AK Parti MYK toplandı
    13. 1 Mayıs Çarşamba İstanbul'da hangi..
    14. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı..
    15. Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu!..
    16. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim..
    17. Düzce Üniversitesi fındık verimini ve..
    18. TSO Meclis Başkanı Ünal’dan 1 Mayıs..
    19. Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
    20. Samanlıktan Kalaşnikof tüfek çıktı
    21. Trabzonspor, Kayserispor maçı..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet..
    23. MHP’den Fransa’ya katliam suçlaması
    24. Azimet Ceyhan kimdir? Terör örgütü..
    25. Türkiye genelinde ataması yapılan 3..
    26. Ergani'de otomobilin 2 yayaya çarpması
    27. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Suriye..
    28. Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya..
    29. Erdoğan-Putin görüşmesinde, ikili..
    30. Alanyaspor'dan alkışlanacak hareket!..
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!

    Günün Karikatürü

    30 Nisan 2019
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı