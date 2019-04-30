"Sudan'da bugünden sonra kaosa yer yok"

HARTUM (AA) - Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, muhalefetle diyaloğa her zaman hazır olduklarını ancak bugünden itibaren kaos ve güvenlik ihlallerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu, Savunma Bakanlığında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rejim karşıtı gösterilere liderlik eden muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'ni tanıdıklarını, müzakerelere bağlı olduklarını ancak bugünden itibaren kaos ve güvenlik ihlallerine izin verilmeyeceğini söyledi.

Daklu, devrimcilerin temsilcileriyle iki gün önceki görüşmenin olumlu geçtiğini ancak dünkü son görüşmede yeni fikirlerin ortaya atıldığını aktararak şunları söyledi:

"Askeri Konsey olarak başlangıçta sivil temsili reddetmemize rağmen müzakerelerde geçiş sürecinde ülkeyi yönetecek 10 kişilik başkanlık konseyinde 3 sivilin bulunmasını da kapsayan bazı tavizler verdik. Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, muhalifleri, ordunun ana karargahı önünde konsey karşıtı gösteriye çağırdı. Onlarla (Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri) köprülerin, yolların açılması, trenlerin geçişine izin verilmesi gibi konularda anlaşmıştık ancak gereğini yerine getirmediler."

Mülklerin yağmalanması, hırsızlık, darp, adam öldürme, kundaklama, ana yolların kapatılması, caddelerde uyuşturucu kullanılması gibi halkın hayatını, kamu güvenliğini ve istikrarı tehdit eden gelişmelerin yaşandığını dile getiren Daklu, "Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ordunun ana karargahına baskın düzenlenmesine dair çağrılar var. Kimseyi tehdit etmiyoruz. Müzakerelere bağlıyız ancak bugünden sonra güvenlik ihlalleri ve kaosa yer yok. Kamu ve vatandaşa ait mülklere zarar verilmesini asla kabul etmeyeceğiz, her türlü asayiş sorununu çözeceğiz." diye konuştu.

Askeri Konsey üyesi Yasir el-Ata da Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'ne, Başkanlık Konseyinde 7 askeri üyeye karşı 3 sivil üyelik önerdiklerini, muhalefetle diyaloğa her zaman hazır olduklarını, gerçek bir ortaklık arzuladıklarını belirtti.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi dün, muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile başkanlık konseyini oluşturacak sivil ve askerlerin temsil oranlarında anlaşamadıklarını açıklamıştı.

Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi İbrahim, düzenlediği basın toplantısında, geçiş sürecini yönetecek başkanlık konseyinin 7'si asker, 3'ü sivil 10 üyeden oluşmasını önerdiklerini, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin ise 8'i sivil, 7'si asker 15 üyeden oluşmasını teklif ettiğini söylemişti.



Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'ni tanıdıklarını dile getiren İbrahim, ancak yetkililerin her toplantıda değiştiğini kaydetmişti.

Sudan Meslek Odaları'ndan (SPA) dün yapılan yazılı açıklamada ise Askeri Konseyin açıklamasının doğru olmadığı ifade edilerek, gösteriler nedeniyle kapatılan yol ve köprülerin açılması konusunda askerle anlaşılamadığı belirtilmişti.

- Askeri Konseyin oturma eylemine müdahale girişimi



SPA'nın ikinci açıklamasında ise Askeri Geçiş Konseyi'nin, ordu karargahı önündeki oturma eylemini dağıtma girişiminde bulunduğu belirtilmiş ancak bu girişimle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmamıştı.



Açıklamada, halka, sokağa çıkma ve gösterilerin yapıldığı ordu karargahına doğru yürüyüş düzenleme çağrısı yapılmıştı.



Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, evvelsi gün geçiş döneminin idaresi için başkanlık konseyi kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, sivillerin ağırlıklı olduğu bir başkanlık konseyi kurulmasını istiyor.



Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından, ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.