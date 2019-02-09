0553 313 94 23

Sudan'da BM helikopteri düştü: 3 ölü, 10 yaralı

BM Barış Gücü bünyesinde görev yapan Etiyopya'ya ait askeri helikopterin UNISFA karargahına düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı

09 Şubat 2019 Cumartesi 22:53
Sudan'da BM helikopteri düştü: 3 ölü, 10 yaralı

HARTUM (AA) - Sudan'ın Abyei kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü bünyesinde görev yapan Etiyopya'ya ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Sudan-Güney sudan sınırındaki tartışmalı Abyei bölgesindeki BM Geçici Güvenlik Gücü'nden (UNISFA) yapılan açıklamada, Etiyopya’ya ait 23 kişilik mürettebatın bulunduğu "Mi-8 tipi" askeri helikopterin UNISFA karargahına düştüğü bildirildi.

Olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, helikopterin Sudan'ın Kurdufan eyaletinin güneyindeki Kadukli kentinden Güney Sudan sınırındaki tartışmalı Abyei bölgesine rutin görev değişimi için Etiyopya askerlerini taşıdığı kaydedildi.

UNISFA, helikopterin düşüş nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı.

Etiyopya'nın, UNISFA'nın Abyei'de barışı ve güvenliği sağlama çabalarını desteklemek için sahada yaklaşık 4 bin 500 personeli bulunuyor.

Sudan ve Güney Sudan, petrol zengini Abyei bölgesinin kendilerine ait olduğunu iddia ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 22:53
  1. 3 ölü 3 yaralı
  2. Abyei
  3. askeri helikopter düştü
  4. Etiyopya
  5. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunus'ta hükümet ile Lise Öğretim Genel Sendikası anlaştı
    1. Tunus'ta hükümet ile Lise Öğretim..
    2. Maçın ardından
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'yi kutladı
    4. Yün yıkama fabrikasında elektrik..
    5. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy,..
    6. Sudan'da BM helikopteri düştü: 3 ölü,..
    7. Fatih Terim işaret etmişti! TFF'den..
    8. Maçın ardından
    9. Kartal'dan bir acı haber daha: Ölü..
    10. Hentbol: Toplu sonuç
    11. Basketbol: Toplu sonuç
    12. Kamyonet köprüden düştü: 4 yaralı
    13. GÜNCELLEME - Fransa'da sarı..
    14. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    15. Rusya'ya skandal iade! Çeçen komutanın..
    16. İçişleri Bakanı Soylu: "(Kartal'da..
    17. İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da bina..
    18. Özhaseki'den "Cumhur İttifakı" vurgusu
    19. 90 yaşındaki kişi yangında öldü
    20. Libya'da Fil Petrol Sahası yakınına..
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!