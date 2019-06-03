Sudan’da bilanço artıyor Sudan’da güvenlik güçlerinin sivil halka müdahalesinde ölü sayısı 13’e yükseldi.

Sudan’da güvenlik güçlerinin sivil halka müdahalesinde ölü sayısı 13’e yükseldi.

Sudan güvenlik güçleri, başkent Hartum’da bulunan genelkurmay başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren darbe karşıtlarına sert şekilde müdahalede bulundu. Sudanlı Profesyoneller Derneği, güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullandığı müdahalede ölü sayısının 13’e yükseldiğini duyurdu. Grup tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.