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Sudan'da Beşir'in partisinden "barışçıl geçiş" çağrısı

Ulusal Kongre Partisi:- "Askeri konseyin yönetimi ele alması anayasal meşruiyeti ihlal etmektedir"- "Askeri konseyin attığı adım yumuşak geçişi geciktirecek, iktidarın barışçıl geçişini yavaşlatacak ve Sudan'daki birçok partinin katıldığı geniş diyalogla oluşturulan ulusal diyaloğu iptal edecektir"

13 Nisan 2019 Cumartesi 22:53
Sudan'da Beşir'in partisinden "barışçıl geçiş" çağrısı

HARTUM - Sudan'da ordu tarafından iktidardan indirilen Ulusal Kongre Partisi, Askeri Geçiş Konseyi'nden, yönetimin barışçıl devri ilkesini oturtmasını ve siyasi hayatın normalleşmesini hızlandırmasını istedi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, konseyden, siyasi hayatın normalleşmesini hızlandırması, partilerin siyasi çalışma yürütmesine imkan tanıması, yönetimin barışçıl devri ilkesini oturtması, demokratik dönüşümü tamamlaması ve ülkedeki ekonomik krizi çözmeye devam etmesi istendi.

Açıklamada, "Askeri konseyin yönetimi ele alması anayasal meşruiyeti ihlal etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Partinin, savunma bakanı liderliğindeki güvenlik güçlerinin attığı adımların gerekçelerini anladığı belirtilen açıklamada, önceliğin, ülkenin güvenliğinin korunması ve halkın kanının dökülmemesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca "Askeri konseyin attığı adım yumuşak geçişi geciktirecek, iktidarın barışçıl geçişini yavaşlatacak ve Sudan'daki birçok partinin katıldığı geniş diyalogla oluşturulan ulusal diyaloğu iptal edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Partinin, ülkenin geleceği konusundaki siyasi uzlaşı çalışmasının hiç kimsenin dışlanmadan yapılması konusundaki beklentisine dikkat çekilen açıklamada, "Parti, adalet ve kanun çerçevesinde tüm siyasi güçler ve kişilere eşit haklar sağlanmasını talep ediyor." denildi.

Açıklamada, liderlerin ve sembol kişilerin tutuklanması reddedilerek, serbest bırakılmaları istendi.

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, bugün devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında, ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını belirtmişti.

Sudan'da tüm vilayetlerde valilerin görevine son verildiğini aktaran Burhan, ülkedeki geçiş döneminin de en fazla 2 yıl olacağını, ardından yönetimin halkın oluşturacağı sivil hükümete devredileceğini vurgulamıştı.

Masumların öldürülmesi ve yolsuzluğa karışan herkesin yargılanacağını dile getiren Burhan ayrıca ülkede hayatın normal seyrine dönmesi için vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etmişti.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Ancak, Bin Avf, ordunun yönetime el koymasının ardından Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Burhan, dün akşam yemin ederek görevine başladı.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 22:53
  1. Sudan
  2. Ulusal Kongre Partisi

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