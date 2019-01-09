0553 313 94 23

Sudan'da Beşir yanlıları ilk kez meydanlara indi

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir:"Gençlere sesleniyorum. Saflarınızı birleştirin, kendinizi hazırlayın. Yönetimi size teslim etmeye hazırız"- Muhalif partiler, koalisyonun mitinginin hemen ardından Ummu Durman kentinde gösteri düzenledi

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:46
Sudan'da Beşir yanlıları ilk kez meydanlara indi

HARTUM (AA) - Sudan'da üç haftadır süren gösterilerin gölgesinde Devlet Başkanı Ömer el-Beşir yanlıları ilk kez meydanlara indi. Beşir, gençlere birlik çağrısı yaparak yönetimi onlara teslim etmeye hazır olduğunu söyledi.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi ve koalisyondaki diğer grupların oluşturduğu ulusal diyalog partilerinin başkent Hartum'daki Yeşil Meydan'da düzenlediği mitingde konuştu.

Konuşmasının odağına gençleri koyan Beşir, "Gençlere sesleniyorum. Saflarınızı birleştirin, kendinizi hazırlayın. Biz yönetimi teslim etmeye hazırız." dedi.

Beşir, yönetime gelmek isteyenlerin izleyebileceği tek yöntem olarak 2020 seçimlerini adres gösterdi.

Sudan'ın önceki dönemde komplolara maruz kaldığını aktaran Beşir, "Komplo kuranlar ve Sudan'ı az bir buğday ve birkaç dolara baş eğdirmek isteyenler var. Ancak Sudan'ın onuru ve izzeti dolardan daha değerlidir. Sudan'ın yıkılacağını sananlar bilsin ki, bu olmayacak." ifadelerini kullandı.

Gösteriler sırasında yaşanan sabotaj eylemlerine de değinen Beşir, hükümetin halkı, mülklerini ve kamu mallarını koruyacağını vurguladı.

Beşir, konuşmasında Sudan güvenlik güçlerine ve ülkesinin yanında duran devletlere teşekkür etti.

Binlerce yönetim yanlısının katıldığı mitingde Beşir'e destek dövizleri taşındı. Mitingde ayrıca muhalif gösterilerde açılan "Sadece git" pankartlarına misilleme olarak "Sadece kal" pankartlarının taşındığı görüldü.

Sudan'da üçüncü haftasındaki gösterilerde iktidar karşıtı muhalif gruplar, başkent Hartum'da birçok kez gösteri ve yürüyüş düzenlerken bu mitingle Beşir taraftarları ilk kez meydanlara inmiş oldu.

İktidar ortağı Kurtuluş ve Adalet Partisi Genel Başkanı Bahr İdris Ebu Karde, mitingle ilgili dün akşam yaptığı açıklamada, "Bu eylem, devletle kenetlendiğimiz ve yanında olduğumuzu göstermeyi hedefliyor." demişti.

- Muhaliflerden karşıt gösteri

Öte yandan muhalif partiler, koalisyonun mitinginin hemen ardından Hartum'a bağlı Ummu Durman (Omdurman) kentinde gösteri düzenledi.

Muhalif siyasi partilerin çağrısıyla farklı kentlerden gelen ve Ummu Durman merkezinde toplanan göstericiler, Beşir'in görevden ayrılması talebini içeren uyarı metnini parlamentoya teslim etmek istediklerini belirtti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, iktidardan çekilmesini isteyenlere, "Yönetime gelmek için 2020'deki seçimlere hazırlanın." şeklinde seslenmişti.

Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:46
  1. Ömer el-Beşir
  2. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz söyleşiye katıldı
    1. Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz..
    2. Bahçeli son noktayı koydu! "Belediye..
    3. İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı
    4. Domuz gribi Gürcistan'da 10 can aldı
    5. New York borsası yükselişle açıldı
    6. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan..
    7. Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı
    8. Victor Moses Fenerbahçe'ye mi transfer..
    9. Meral Akşener'e kızdı! AK Parti'ye geçti
    10. İran AB ile güvenlik iş birliğini..
    11. Kerkük'teki mayınların temizlenmesi
    12. HDP Batman ilçe belediye başkan..
    13. Sadakataşı’ndan Lübnan ve Türkiye’de..
    14. Kenevir nedir?
    15. Turşu ve peynir kovalarında uyuşturucu..
    16. Beşir Derneği'nden soğuğa karşı sıcak..
    17. HDP Kars belediye başkan adayları 2019..
    18. Boşnaklar Sırp Cumhuriyeti Günü'nün..
    19. Joseph Pulitzer kimdir?
    20. "Hamas ulusal birliğin tesisinde..
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar