0553 313 94 23

Sudan'da bazı gazeteci ve aktivistlere yakalama emri iddiası

19 Ocak 2019 Cumartesi 20:09
Sudan'da bazı gazeteci ve aktivistlere yakalama emri iddiası

HARTUM (AA) - Sudan'daki devlet güvenlik savcılığının, "asılsız haber yaymak" ve "provokasyon" suçlamasıyla 38 gazeteci ve aktivist hakkında yakalama emri verdiği ileri sürüldü.

Sudan'daki özel televizyon kanalı Sudaniyye 24'ün haberine göre, savcılık, ceza kanununun provoke etme, genel huzuru bozma, asılsız haber yayma, barışı ihlal etme, halkın huzurunu kaçırma ve şahısların imajını lekeleme konularıyla ilgili 66, 69 ve 77'nci maddeleri ile elektronik suç kanununun 17'nci maddesine istinaden 38 gazeteci ve aktivist hakkında yakalama emri verdi.

Savcılığın haklarında yakalama emri çıkardığı kişilerden 28'inin yurt dışında ikamet ettiği aktarıldı.

- Ülkede 19 Aralık'ta gösteriler başlamıştı

Sudan'da hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından 19 Aralık'ta Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde gösteriler başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Başsavcısı ve Olayları İnceleme Yüksek Komisyonu Başkanı Amir Muhammed İbrahim, Hartum'da 12 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, ilk günden bu yana gösterilerde 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Olaylarda 131 kişinin yaralandığını ifade eden İbrahim, ölüm vakaları hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini aktarmıştı. Ancak muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 20:09
  1. 38 kişiye yakalama emri
  2. devlet güvenlik savcılığı
  3. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak'ta terör operasyonu
    1. Şırnak'ta terör operasyonu
    2. Hamas'tan ABD'nin Filistin'e yaptığı..
    3. Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferi
    4. "AK Parti hizmet partisidir, slogan..
    5. Fransa'da "sarı yelekililer" yeniden..
    6. Adaylığını açıklayan Aziz Kocaoğlu,..
    7. "Tunus'taki grev devrimin itibarını..
    8. Sudan'da bazı gazeteci ve aktivistlere..
    9. Kanlı infaz! Sokakta yürürken başından..
    10. Payitaht Abdulhamid 71. bölümü..
    11. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    12. Yolcu otobüsü şoförü, geri manevra..
    13. "Müzisyen avukatlar" ihtiyaç sahipleri..
    14. Egzama nedir? Belirtileri ve çeşitleri..
    15. Özgür Özel'den beddua: CHP şehit..
    16. Devrilen traktörün altında kalarak öldü
    17. Aatif Chahechouhe resmen Çaykur..
    18. Reflü değil Akalazya olabilir!
    19. Maçın ardından
    20. "Malatya, bu bölgenin en gelişmiş..
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı