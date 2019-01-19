Sudan'da bazı gazeteci ve aktivistlere yakalama emri iddiası

HARTUM (AA) - Sudan'daki devlet güvenlik savcılığının, "asılsız haber yaymak" ve "provokasyon" suçlamasıyla 38 gazeteci ve aktivist hakkında yakalama emri verdiği ileri sürüldü.

Sudan'daki özel televizyon kanalı Sudaniyye 24'ün haberine göre, savcılık, ceza kanununun provoke etme, genel huzuru bozma, asılsız haber yayma, barışı ihlal etme, halkın huzurunu kaçırma ve şahısların imajını lekeleme konularıyla ilgili 66, 69 ve 77'nci maddeleri ile elektronik suç kanununun 17'nci maddesine istinaden 38 gazeteci ve aktivist hakkında yakalama emri verdi.

Savcılığın haklarında yakalama emri çıkardığı kişilerden 28'inin yurt dışında ikamet ettiği aktarıldı.

- Ülkede 19 Aralık'ta gösteriler başlamıştı



Sudan'da hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından 19 Aralık'ta Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde gösteriler başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Başsavcısı ve Olayları İnceleme Yüksek Komisyonu Başkanı Amir Muhammed İbrahim, Hartum'da 12 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, ilk günden bu yana gösterilerde 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.



Olaylarda 131 kişinin yaralandığını ifade eden İbrahim, ölüm vakaları hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini aktarmıştı. Ancak muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.