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Sudan'da bakanların çoğu ve valilerin tamamı değiştirildi

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, 6 bakanlık dışında tüm kabineyi değiştirdi, tüm valiliklere ordudan isimleri atadı

23 Şubat 2019 Cumartesi 14:10
Sudan'da bakanların çoğu ve valilerin tamamı değiştirildi

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, 18 eyaletin başına ordudan isimleri atarken bakanların çoğunu değiştirdi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, eyaletlerin başına ordudan isimler atandı, savunma, dışişleri ve adalet gibi 6 bakanlık dışında tüm kabine yenilendi. Bazı bakan yardımcılıkları ve genel sekreterlik makamlarına da yeni isimler getirildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Bakanı Fadl Abdullah Fadl, Federal Yönetim Bakanı Hamid Mümtaz, Bakanlar Kurulu Bakanı Ahmed Saad Ömer, Savunma Bakanı Avad bin Avf, Dışişleri Bakanı Dirdiri Muhammed Ahmed ve Adalet Bakanı Muhammed Ahmed Salim yerlerini korudu. Kabinenin diğer üyeleri, değişen bazı bakan yardımcıları ve genel sekreterlerin isimleri belirtilmedi.

Bu arada, 18 eyalete atanan valiler ise şöyle:

“Başkent Hartum’a Haşim Osman Hüseyin, Cezira’ya Ali Muhammed Salim, Nil Nehri’ne Tayyib el-Misbah, Kesele’ye Muhammed Ali Karinat, Kuzey Kurdufan’a Merda Sıddık, Kızıldeniz’e Mustafa Muhammed Nur, Beyaz Nil’e Ahmed Hamid Behit, Sennar’a İsa Abdullah, Mavi Nil’e Yahya Muhammed Hayr, Kuzey’e Haşim Abdulmuttalib, Kuzey Darfur’a Naim Hadar Mursal, Güney Darfur’a Ahmed Ali Ebu Şeneb, Güney Kurdufan’a Muhammed Ancer, Orta Darfur’a Halid Nur Daim, Batı Kurdufan’a Dahruzzaman Ömer, Kadarif’e Mübarek Şemet, Batı Darfur’a Mihleb Hasan Ahmed, Doğu Darfur’a Süleyman Muhtar.”

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, dün, başkent Hartum’da yaptığı konuşmada, ulusal uzlaşı hükümetinin ve 18 eyaletteki yerel hükümetlerin feshedildiğini, ülkede bir yıl süreyle OHAL ilan edildiğini söylemişti.

Beşir, 2020’de yeniden seçilmesinin önünü açan anayasa değişiklilerini ise iptal etmişti. Beşir’in kararları, 19 Aralık’tan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerin ardından geldi.

1989'da tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı Sudan ordusunun kansız bir darbeyle hükümeti devirmesinin ardından 16 Ekim 1993’te kendini cumhurbaşkanı olarak atayan Beşir, 1996, 2001, 2010 ve 2015’teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılmıştı.

Aralık ayında mecliste 33 partinin teklifiyle yapılan anasa değişikliği oylamasında Beşir’in 2020 seçimlerinde 5. kez aday olmasının yolu açılmıştı.

Hartum yönetimi, 2003'te patlak veren Darfur Krizi ve 2011'de Güney Sudan'ın ayrılması sonrası karşı karşıya kaldığı ekonomik krizle baş etmeye çalışıyor.

Sudan’da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ve parlamentonun Beşir’in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi 2 ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

Gösterilerde şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütüne göre 51 kişi yaşamını yitirdi.


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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:10
  1. Beşir
  2. OHAL
  3. Sudan

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