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Sudan'da askeri konsey muhalefetle müzakereye hazır

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan:"ÖDBG ile müzakereleri memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak çözümde hiçbir Sudanlı tarafın dışlanmaması gerekiyor. Onları yarından daha kısa bir süre içinde müzakereleri başlatmaya çağırıyoruz"- Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcisi Mahmud Dirir, muhalefet ile asker arasındaki dolaylı müzakereler için bugün Hartum'a gelecek

20 Haziran 2019 Perşembe 01:04
Sudan'da askeri konsey muhalefetle müzakereye hazır

HARTUM (AA) - Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile müzakereleri başlatmaya hazır olduklarını belirterek, bunun yarından daha kısa bir süre içinde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Başkent Hartum'da, Sağlıkçılar Konseyi temsilcileriyle bir araya geldiği etkinlikte yaptığı konuşmada, Askeri Geçiş Konseyinin (AGK) herhangi bir dış müdahaleyi ve Sudan halkının bir kısmını dışlayan bir çözümü reddettiğini söyleyen Burhan, "Ülke 3 aydır hükümetsiz ve bu, yabancı istihbaratçılar ve elçiliklerin müdahalesinin önünü açıyor." diye konuştu.

Abdulfettah el-Burhan, "ÖDBG ile müzakereleri memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak çözümde hiçbir Sudanlı tarafın dışlanmaması gerekiyor. Onları yarından daha kısa bir süre içinde müzakereleri başlatmaya çağırıyoruz. Müzakere sürecini aksatan bazı müdahaleler ve çıkar sağlamak için bir rekabet söz konusu. Konseyin herhangi bir tarafla müzakere için bir şartı bulunmuyor, ancak Sudan'ın karanlığa sürüklenmesine de müsade etmez." dedi.

Bazı diplomatik kaynaklar ise Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcisi Mahmud Dirir'in muhalefet ile asker arasındaki dolaylı müzakereleri yeniden başlatmak için bugün Hartum'a geleceğini aktardı.

Sudan'da askerler ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmak ve müzakerelerin yeniden başlaması için 7 Haziran'da Hartum'a gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ilk olarak AGK üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, ardından Etiyopya Büyükelçiliği'nde de muhalefet temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Ahmed, hem askeri liderler hem de muhalefet temsilcileriyle ayrı ayrı 2'şer kez görüşmüştü.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 01:04
  1. askeri konsey
  2. muhalifler
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