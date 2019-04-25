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Sudan'da Askeri Konsey ile muhalifler temel ilkelerde mutabık

25 Nisan 2019 Perşembe 01:31
Sudan'da Askeri Konsey ile muhalifler temel ilkelerde mutabık

HARTUM (AA) - Sudan Askeri Geçiş Konseyi, muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile ülkeyi krizden çıkaracak temel ilkelerde ve ortak bir komite kurulmasında anlaşmaya vardı.

Konseyin sözcüsü Şemseddin el-Kebbaşi, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile başkent Hartum'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından basına açıklamada bulundu.

"Temel ilkeler üzerinde anlaştık. Bunların ilki, Konsey ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin birbirini tamamladığı ve Sudan'ı krizden çıkarma konusunda birlikte hareket edecekleridir." diyen Kebbaşi, söz konusu güçlerle ortak bir komite kurulması konusunda da mutabık kaldıklarını söyledi.

Askeri Konsey ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında büyük anlaşmazlıklar olmadığına dikkati çeken Kebbaşi, söz konusu güçleri halk hareketinin temsilcisi olarak gördüklerini dile getirdi.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin sözcüsü Ahmed er-Rabi ise Askeri Konsey'le gerçekleştirdikleri toplantının iyi geçtiğini ve geçiş sürecinde yapılacak düzenlemeler ve devlet kurumlarının yetkilerinin belirlenmesi için ortak komite kurulmasında anlaşıldığını kaydetti.

Sudan'da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri önceki gün, Askeri Geçiş Konseyi ile müzakereleri askıya aldıklarını açıklamıştı. Konseyin sözcüsü Kebbaşi ise dün, görüş ayrılıklarının ortadan kaldırılıp geçiş döneminin taleplerinde uzlaşmaya varılması, başbakanın seçilmesi ve hükümetin kurulması için herkesle iletişim halinde olduklarını vurgulamıştı.

Ülkede 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 01:31
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