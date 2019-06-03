Sudan'da "Askeri Konsey görevden uzaklaştırılsın" çağrısı

HARTUM (AA) - Sudan'daki göstericilere liderlik eden muhalif oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), Askeri Konseyin görevden uzaklaştırılması çağrısında bulundu.

ÖDBG tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Askeri Konseyin düşürülmesi için herkesi harekete geçmeye çağırıyoruz. Barışçıl devrim hareketi kapsamında derhal başkent ve tüm bölgelerin sokaklarında barikat kurulmalı, barışçıl yürüyüşler için kent, köy ve sokaklara çıkmalısınız." ifadeleri kullanıldı.



"Askeri darbe konseyinin sahte vaatleriyle gerçek yüzünü saklamak için beklediği"ne dikkat çekilen açıklamada, Konseyin ramazan ayının son gününde, sabah saatlerinde ordu karargahı önünde kendi halkından kadın ve erkek binlerce kişi karşısında sözünde durmadığı vurgulandı.

ÖDGB, ayrıca iktidara gelmesi konusu müzakere edilen Askeri Konseyin maskesinin düştüğünü savundu.

Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerindeki müdahalesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla, 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından, sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.