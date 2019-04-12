Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi, Arap devletlerinden ülkeye destek talebinde bulundu. Konseyin yetkilendirdiği Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin, iç sorunları nedeniyle Sudan’a yapılan dış baskıların hafifletilmesi konusunda Arap büyükelçile

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