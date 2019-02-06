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Sudan'da ana muhalefetin 2 yöneticisi gözaltına alındı

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:45
Sudan'da ana muhalefetin 2 yöneticisi gözaltına alındı

HARTUM (AA) - Sudan'da ana muhalefetteki Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi'nin kızı Um Seleme ile partinin genel sekreteri Sare Nakdullah gözaltına alındı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, parti yöneticileri Um Seleme ile Nakdullah'ın başkent Hartum'da dün düzenlenen oturma eylemi sırasında gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, polisin barışçıl görüşlerini ifade eden eylemcilere karşı aşırı şiddet uyguladığı ve aralarında muhalif Cumhuriyetçi Parti liderlerinden Esma Mahmud Muhammed Taha, avukat ve aktivist Nebil Edib'in de bulunduğu onlarca kişiyi de gözaltına aldığı ifade edildi.

- "Baskı, şiddet, öldürme ve gözaltılar bizi mertçe ilerlemekten alıkoyamayacak"

Gösterilerin başından bu yana 80'i parti mensubu olmak üzere eylemci, aktivist, siyasetçi, basın mensubu ve çeşitli meslek gruplarından binlerce kişinin gözaltına alındığı ileri sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halk devrimi devam ediyor. Günler efsanevi bir kararlılık ve birikimli bir ilerleme kazanıyor. Baskı, şiddet, öldürme ve gözaltılar bizi mertçe ilerlemekten alıkoyamayacak."

Sadık el-Mehdi'nin kızı Meryem de geçen haftalarda başkent Hartum'da katıldığı gösteride gözaltına alınmış, kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Hükümet gösterilerde 30 kişinin öldüğünü açıklarken, Uluslararası Af Örgütü 40, muhalifler ise 50 kişinin yaşamını yitirdiğini iddia ediyor.

- Beşir: Ekonomik sıkıntılar medyanın abarttığı boyutta değil

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ise her fırsatta reform ve ekonomik iyileştirme sözü verirken, yönetimin ancak seçimlerle değişebileceğini yineliyor.

Beşir, Sudan'daki ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını ancak bunun ülkesinde bir Arap Baharı görmek için çabalayan medyanın abarttığı boyutta olmadığını ifade ediyor.

Sudan hükümeti, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, bir ayı aşkın süredir ülkede devam eden eylemlerde gözaltına alınan herkesin serbest bırakılacağını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:45
  1. Milli Ümmet
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