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Sudan'da 7 ton üretim kapasiteli altın maden rezervi bulundu

14 Ocak 2019 Pazartesi 14:14
Sudan'da 7 ton üretim kapasiteli altın maden rezervi bulundu

HARTUM (AA) - Sudan'da yıllık 7 ton üretim kapasiteli altın maden rezervi bulundu.

Kızıldeniz eyaletinde madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirket yetkilileriyle bir araya gelen Sudan Petrol ve Maden Bakanı Ezher Abdulkadir, yıllık 7 ton üretim kapasiteli altın maden rezervi bulunduğunu açıkladı.

Madencilik sektöründe büyük iyileştirmeler yapılacağını taahhüt eden Abdulkadir, bu sektörün karşı karşıya kaldığı tüm sorunların siyaset ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Bakan Abdulkadir, bulunan maden rezervinin yeri ve üretimin ne zaman başlayacağına dair detaylı bilgi vermedi.

2011'de Güney Sudan'ın ayrılmasının ardından petrol gelirini kaybeden Sudan, yeni arayışlara girmiş ve döviz gelirlerinin yüzde 80'ini oluşturan altına yönelmişti.

Sudan'ın altın üretimi 2017 yılında 105 tona ulaşırken, geçen yılın ilk dokuz ayında ise 78 ton oldu.

Öte yandan ülkedeki altın kaçakçılığına ilişkin resmi rakamlar bulunmazken, hükumet yetkilileri bu olgunun artış gösterdiğine dikkati çekiyor.


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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:14
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