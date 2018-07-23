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Sudan'da 5 çocuk insan kaçakçılarından geri alındı

Ülkenin doğusundaki Kesele eyaletinde 5 çocuğun, insan kaçakçılığı yapan çetenin elinden kurtarıldığını açıkladı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:10
Sudan'da 5 çocuk insan kaçakçılarından geri alındı

Kesele Eyaleti Polis Müdürü Hadi Süleyman, polis teşkilatının özverili çalışması sonucu 5 çocuğun insan kaçakçılarının elinden kurtarıldığını söyledi.

Süleyman, üç kaçakçının tutuklandığını aktarırken, milliyetlerini belirtmediği çocukların ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını kaydetti.

Afrika Boynuzu ülkelerinden kaçarak, Sudan üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, insan kaçakçılarının hedefi oluyor.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılığının çok görüldüğü Kesele eyaletindeki olağanüstü hal uygulamasını geçtiğimiz haftalarda 6 ay uzatmıştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:10
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