Sudan ve Sierra Leone'de Kovid-19 vaka sayısı artıyor

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 185 artarak 6 bin 427'ye ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 17 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının 185 artarak 6 bin 427'ye yükseldiği ifade edildi.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 389 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 127 kişinin iyileştiği kaydedilen açıklamada, halka evde kalmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları ve el temizliğine dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu.

Sierra Leone'de Kovid-19 vaka sayısı bini aştı

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de de, Kovid-19 vaka sayısı binin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 5 bin 231 Kovid-19 testi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 23 artarak 1025'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 621 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı kaydedildi.

Nijerya, Gana, Kamerun, Senegal ve Fildişi Sahili'nde vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler şeklinde sıralandı.