Sudan ve Güney Sudan 'tampon bölge'de anlaşma sağladı

Sudan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kemal Abdulmaruf ile Güney Sudanlı mevkidaşı Gabriel Jok Riak'ın başkent Hartum'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, ikilinin bu yıl sonuna kadar sınır kapılarının açılması ve iki ülke arasında tampon bölge kurulması için ortak çalışma yapmak üzere anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Görüşmelerin ılımlı bir atmosferde geçtiği aktarılan açıklamada, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin ileriye taşınmasına olanak sağladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Güney Sudan Genelkurmay Başkanı Gabriel Jok Riak'ın, görüşmelerde Sudan'ın güvenliğinin Güney Sudan'ın güvenliği olduğuna dikkati çekerek, varılan anlaşmaya bağlı kalacaklarını söylediği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Taraflar arasında salı günü, ortak askeri tatbikat yapılması ve iki ülke arasındaki iş birliğinin önünün açılması için mutabakata varılmıştı.

İki ülkenin genelkurmay başkanları, ortak eylem ve askeri iş birliğini güçlendirmek hedefiyle görüşmeler yapmak üzere geçen pazar başkent Hartum'da bir araya gelmişti.