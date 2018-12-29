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Sudan Ulusal Birlik Partileri Konseyi’nden “maaşları artırın” çağrısı

Ulusal Birlik Partileri Konseyi, hükümete, denetimleri sıkılaştırma, temel tüketim maddelerinin fiyatlarını düzenleme, hizmet ve üretimin artırılması çağrısı yaptı

29 Aralık 2018 Cumartesi 23:42
Sudan Ulusal Birlik Partileri Konseyi’nden “maaşları artırın” çağrısı

HARTUM (AA) - Bir süredir ağırlaşan yaşam koşulları sebebiyle protestolara sahne olan Sudan'da Ulusal Birlik Partileri Konseyi, hükümete, denetimleri sıkılaştırma, temel tüketim maddelerinin fiyatlarını düzenleme, hizmet ve üretimin artırılması çağrısında bulundu.

Konseyin Genel Sekreteri Abud Cabir, basına yaptığı açıklamada, mevcut ekonomik durumun geçici olduğunu, çözümü, vatandaşların maaşlarını olumsuz etkileyen spekülasyonları önlemek için ortak çabaları birleştirmekte gördüklerini belirtti.

- Maaşlar artırılmalı

Cabir, Sudan resmi haber ajansında yer alan habere göre, kamu ve özel sektörde çalışanların maaşlarını göz önünde bulundurarak, artan maliyetler doğrultusunda maaşların yükselmesi için daha yüksek bir ücret mekanizması kurulması talebinde bulundu.

Abud Cabir, hükümete, denetimleri sıkılaştırma, temel tüketim maddelerinin fiyatlarını düzenleme, hizmet ve üretimin artırılması çağrısı yaptı.

Kur olarak 1 Türk lirasının 10 cüneyhe denk geldiği Sudan’da ortalama bir memur maaşı 250 lira. Bankalardaki nakit sıkıntısı sebebiyle halk maaşının bir kısmını çekebiliyor. Bazı tüccarların ise alamayacağı endişesiyle paralarını finans kurumlarına yatırmadığı dile getiriliyor.

- Yakıt sudan ucuz ama bulunabilirse

Ülkede üretim çok az, ithal ürünlerin fiyatları ise oldukça pahalı. Ekmek ve yakıttaki sübvansiyonlar ise hükümetin sırtındaki en büyük kambur. Mazot yaklaşık 40 kuruş, benzin 60 kuruş, ekmek ise 10 kuruştan satılıyor. Akaryakıt talebinin karşılanamaması sebebiyle istasyonlar önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

- Kriz fırsata çevirenler var

Krizin stokçular ve fırsatçılara yaradığı ifade ediliyor. Bazı fırınların devlet destekli çok ucuza mal ettiği unu pastane gibi işletmelere yüksek fiyattan sattığının ortaya çıkması üzerine yetkililerin önlem aldığı bildiriliyor.

Ülkede ekmek ve bazı temel tüketim kalemlerindeki zamlar, yakıt ve nakit sıkıntısı nedeniyle ve rejim değişikliği talebiyle başlayan gösterilerde ikisi güvenlik mensubu 19 kişi ölmüş, 400'den fazla kişi yaralanmıştı.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada ise ölü sayısı 37 olarak duyurulmuştu. 19 Aralık'tan bu yana Sudan'ın 13 vilayetinde gösteriler düzenleniyor.

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 23:42
  1. Gösteri
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