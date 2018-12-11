THY- Euroleague
0553 313 94 23

Sudan ucuz deyimi tarih oldu! Tavan fiyata kimse uymuyor

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası tarafından 9,5 lira olarak belirlenen damacana suda fiyat hareketliliği devam ediyor. Belirlenen tavan fiyatına uymayan bazı markalar olduğu gibi indirime giden ve fiyatlarını sabit tutan markalarda bulunuyor. Su şirketleri damacana suyu 15 liraya varan fiyatlardan satıyor. Su fiyatlarındaki bu dengesizlik "sudan ucuz" deyiminin artık tarih olacağını gösteriyor.

11 Aralık 2018 Salı 14:13
Sudan ucuz deyimi tarih oldu! Tavan fiyata kimse uymuyor

Hem imalatçılar, hem dağıtıcılar, hem de perakendeciler yaz aylarındaki ekonomik gelişmeleri fırsat bilerek suyu zamlı sattı. Yüzde 60’a yakın zammın ardından döviz kurunun düşmesiyle birlikte su fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Vatandaşlar temel besin maddesi suyun fiyatında düşüş bekliyor ancak firmalar fiyatları geri çekmiyor.

Sektör temsilcileri su dağıtım maliyetinin 6 lirayı bulduğunu söylüyor. Yapılan zamların girdi maliyeti veya döviz kuru artışı ile alakası olmadığı belirtiliyor. Yakıttaki düşüş nedeniyle nakliye maliyetleri de düşmeye başladı. Bu nedenle fiyatlarda indirim yapılması isteniyor.

Yeni tarife geldi

Temel besin maddesi olan su tarifeye bağlı olarak satılıyor fakat fahiş zamlardan sonra yeni tarife hazırlandı. Yeni tarifeye göre 19 litre dönüşümlü polikarbon damacana suyun tavan fiyatının 9 lira 50 kuruş olarak belirlendi. 19 litre dönüşümsüz polikarbon damacana su ise en fazla 11 liraya satılabilecek.

Tavan fiyat belirlenmesine rağmen su fiyatları damacana su şirketlerine göre farklılık gösteriyor. 9 liradan başlayan su fiyatları 15 liraya kadar çıkıyor. Vatandaşların daha fazla mağdur olmaması ve haksız rekabetin önlenmesi amaçlanıyor.

Her ay ortalama 100 TL gidiyor

İçme suyunda çekirdek bir aile evde ortalama günde 4-5 lt içme suyu tüketiyor. Aylık olarak ise içme suyu tüketimi 120 lt ile 160 lt arasında değişiklik gösteriyor. İçme suyu olarak damacana gibi paketli içme sularını tercih eden aileler bir ayda ortalama 6-7 adet plastik paketli içme suyuna ortalama aylık 70-100 TL ödüyor.

Son zamanlarda yapılan su zammı nedeniyle tüketiciler, “bu gidişle musluk suyu içeceğiz” diyor.

110 ülkeye su ihraç ediyoruz

Temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatında işletmelerin fırsatçılık yapması dikkat çekiyor. Üstelik suyu biz dışardan almıyoruz, tam tersine ihraç eden ülke konumunda yer alıyoruz.

Bursa ve Sakarya başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki doğal kaynaklardan çıkarılan sular ambalajlanarak 110 ülkeye ihraç ediliyor. Yurt dışında talep gören Türk kaynak suları, 2017 yılında 110 ülkeye ihraç edildi ve 66,8 milyon dolarlık gelir sağlandı.

4 litre suyun 1 litrsini İngilizler içti

Türkiye’nin ihraç ettiği her 4 litre suyun 1 litresini ise İngilizler içti. Almanya’ya ve İngiltere’ye yapılan dış satım, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturdu. (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 14:13
  1. Sakarya
  2. Bursa
  3. damacana
  4. su
  5. fiyat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları kim 2019?
    1. AK Parti Gümüşhane ilçe belediye..
    2. Beşiktaş'ta Malmö maçı hazırlıkları
    3. Rusya'dan ABD'ye flaş çağrı! 'Hazırız'
    4. GollerCepte'nin en popüler golünü..
    5. Denizlispor'un zirve hedefi
    6. Hatay'daki "özel güvenlik bölgesi"..
    7. Avrupa Konseyinden Yunanistan'a AİHM..
    8. Avuç içimiz tabanımız sağlık..
    9. Sarı Yelekliler ikna olmadı! Yine..
    10. DAEŞ'ten temizlenen Musul'un yeniden..
    11. "Şirketler anlaşmasız Brexit'e..
    12. "Mevlana'ya göre insanın en önemli..
    13. Tekirdağ'da aranan şahıs yakalandı
    14. CHP'nin otobüs sistemi rotayı şaşırdı!
    15. Ümraniye'den İstanbul Havalimanına..
    16. Gala Modern 2018'in ana sponsoru Ege..
    17. İngiltere'de işsizlik oranı değişmedi
    18. Yahudi yerleşimcilerden Abbas’ı..
    19. 5. Reform Eylem Grubu Toplantısı
    20. Islak mendil, renkli peçete ve kağıt..
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var