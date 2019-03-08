Sudan Türk Kadın Platformundan çaycı kadınlara 8 Mart sürprizi

HARTUM (AA) - Sudan Türk Kadın Platformu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle çaycı kadınlara termos ve gıda malzemesi dağıttı.

Kahvehane kültürünün olmadığı Sudan'da, bu işi her köşe başında çay, kahve satan kadınlar yapıyor. Kadınlar kurdukları tezgahlarının yanına birkaç tabure koyup, müşterilere hizmet sunuyor. Maddi durumu iyi olmayan bazı kadınlar ise bu işin "olmazsa olmazı" termosları günlük kiralıyor.



Türk Kadın Platformu, Sudan'daki çaycı kadınlara geçen ayki kermesinden elde ettiği gelirle aldığı ay yıldızla süslenen 50 termos ile şeker, kahve ve süt tozundan oluşan hediye paketi dağıttı.

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Türk Kadın Platformu Başkanı Dr. Emine Neziroğlu, geçen yıl kurulan platformun hem Türk kadınlarını bir araya getirdiğini hem de Sudanlı kadınlara yönelik meslek edindirme programları gerçekleştirdiğini söyledi.

Neziroğlu, bugüne kadar yetimhane, okul ziyaretleri, gıda dağıtımı, kermes ve çocuklar için Türk oyunlarının yer aldığı çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.



Türk Kadın Platformu ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bu akşam büyükelçilikte bir yemek verecek.

