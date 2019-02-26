Sudan ordusunun komuta kademesinde değişiklik OHAL sonrası yayımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Genelkurmay Başkanı'nın yanı sıra Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları değişti

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, ordunun komuta kademesinde kapsamlı değişikliğe giden bir kararname yayımladı. Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yayımladığı kararnameye göre, Korgeneral Isamuddin Mübarek Habibullah, savunmadan sorumlu devlet bakanlığına, Orgeneral Kemal Abdulmaruf Mahi Beşir Genelkurmay Başkanlığına, Orgeneral Haşim Abdulmuttalib Ahmed Babekir de Genelkurmay Başkan Yardımcılığına atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Korgeneral Muhammed Osman Hüseyin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Korgeneral Salah Abdulhalık Said, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ise Korgeneral Abdullah el-Metri el-Ferdi getirildi. Korgeneral Abdulfettah Burhan Abdurrahman, orgeneralliğe terfi ettirilerek ordu müfettişliğine, Korgeneral Şemsuddin Kebbaşi İbrahim Ortak Operasyonlar Dairesi Başkanlığına ve Korgeneral Mustafa Muhammed Mustafa da Askeri İstihbarat Dairesi Başkanlığına atandı.

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