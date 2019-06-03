Sudan ordusundan halka müdahale! Ölüler var
Geçtiğimiz haftalarda askeri darbenin yaşandığı Sudan'da, Savunma Bakanlığı önünde demokrasi nöbeti tutan halka askerler müdahale etti. Olayda en az 2 kişi öldü.03 Haziran 2019 Pazartesi 09:44
Sudan ordusunun, başkent Hartum’da Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu en az 2 kişi öldü.
Yerel kaynaklar, meydanda göstericiler tarafından kurulan çadırların yandığını ve sık sık silah seslerinin duyulduğunu bildiriyor.
Müdahale hala devam ediyor
Sudan Doktorlar Komitesi ise ordunun hala devam eden müdahalesinde en az 2 kişinin öldüğünü, birçok kişinin de yaralandığı duyurdu.
Öte yandan ordunun başkent Hartum'da birçok caddeyi kapattığı belirtiliyor.
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