0553 313 94 23

"Sudan ordusu ülkenin kazanımlarını koruyabilecek güce sahip"

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, protestoların başladığı Atbera kentini ziyaretinde, ordunun ülkenin kazanımlarını koruyabilecek güce sahip olduğunu belirtti

08 Ocak 2019 Salı 21:11
"Sudan ordusu ülkenin kazanımlarını koruyabilecek güce sahip"

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ordunun ülkenin kazanımlarını koruyabilecek gücü olduğunu söyledi.

Sudan resmi ajansı SUNA'nın haberine göre Beşir, ülkede hayat pahalılığı protestolarının başladığı Atbera kentini ziyaret etti.

Kentin kuzeydoğusunda 55'inci Silahlı Kuvvetler Milli Atıcılık Festivali'nin kapanış merasiminde konuşan Beşir, "Sudan ordusu ülkenin kazanımlarını koruyabilecek güce sahip. Ne yazık ki Sudan'a yönelik komplo kuranlar, aramıza bazı ajan ve hainler yerleştirdi. Bunlar da yakıp yıkan zayıf kişileri kullandı." dedi.

Sudan ordusunun "sabreden, direniş gösteren ve düşmanlarının planlarını başarısız kılan bir ordu olduğuna" dikkati çeken Beşir, "Biz farklı aşamalarda silahlı kuvvetleri geliştirme programları için çalışıyoruz. Silahlı kuvvetlerin eğitimine, ekipman kullanımına ve maaşlarına önem gösteriyoruz." diye konuştu.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, iktidardan çekilmesini isteyenlere, "Yönetime gelmek için 2020'deki seçimlere hazırlanın." şeklinde seslenmişti.

Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.





Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 21:11
  1. Ömer el-Beşir
  2. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan'da göstericilere polis müdahale etti
    1. Sudan'da göstericilere polis müdahale..
    2. TBMM Genel Kurulu
    3. Tendürek Geçidi'nde mahsur kalan..
    4. Karabaş otu kalbe yararlı
    5. Heathrow'da kalkışlara "drone" engeli
    6. Kekemeliğin tedavisi var mı?
    7. Bakan Akar ABD Genelkurmay Başkanı..
    8. İngiltere'de kırmızı alarm! Tüm..
    9. "Türkiye'deki Suriyeli çocuklar okula..
    10. AB, ABD delegasyonunun statüsünün..
    11. 2019 Dakar Rallisi
    12. Lübnan'da fırtına ve yağış hayatı..
    13. İranlı bakan Bolton'a 'kör' dedi,..
    14. Bakan Akar Dunford'u kabul etti
    15. Didem Arslan'ın "namusuma dil uzattı"..
    16. Denizli'de eğitime kar engeli
    17. "Her şeye rağmen en güvenli ulaşım..
    18. Görüşmede, Akar tarafından..
    19. Akar tarafından, "Münbiç Yol..
    20. MSB: "Terör örgütü PKK/YPG’ye verilen..
    Ücretli poşet uygulamasıyla ilgili kritik açıklama! 'Bir an önce kaldırılmalı'
    Ücretli poşet uygulamasıyla ilgili kritik açıklama! 'Bir an önce kaldırılmalı'
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!