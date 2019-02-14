0553 313 94 23

Sudan nükleer enerji üretimi için Çin Ulusal Nükleer Şirketi ile çalışacak

14 Şubat 2019 Perşembe 02:16
Sudan nükleer enerji üretimi için Çin Ulusal Nükleer Şirketi ile çalışacak

HARTUM (AA) - Sudan'ın, uranyum zenginleştirmesiyle barışçıl nükleer enerji üretimi için Çin Ulusal Nükleer Şirketi ile ortaklık yaptığı belirtildi.

Jeolojik Araştırmalar Kurumu Genel Müdürü Muhammed Abdullah, ülkenin resmi haber ajansı SUNA'ya verdiği demeçte, "Petrol, Gaz ve Maden Bakanlığı ile Su Kaynakları ve Elektrik Bakanlığının uranyum zenginleştirmek için Çin Ulusal Nükleer Şirketi ile ortaklığını ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

2017 yılının Kasım ayında Sudan'ın nükleer santral kurma yolunda olduğu ve Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Moskova ziyareti sırasında santralin kurulması için Rusya Enerji Ajansı ile yol haritası üzerinde anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı.

Sudan hükümeti 2010 yılında uranyum rezervinin 1,5 milyon ton olduğunu ve bunun Batı Darfur ile güneydeki Nuba Dağları'nda yoğunlaştığını bildirmişti. 12 Mart 2018'de de güvenlik birimleriyle yapılan istişareler sonucu uranyum yatırımının başlatıldığı ifade edilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 02:16
  1. Çin
  2. Sudan
  3. uranyum zenginleştirme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli'de doğal gaz patlaması
    1. Kocaeli'de doğal gaz patlaması
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bağımlılık..
    3. Roma'da taraftar kavgası: 3 yaralı
    4. Eskişehir'de ev yangını
    5. Maduro, Trump'ın tehditlerine karşı..
    6. Tekstil atölyesinde yangın çıktı, bir..
    7. BMGK, İsveç Anlaşması'nın uygulanması..
    8. Sudan nükleer enerji üretimi için Çin..
    9. Suudi Arabistan'da bin 281 projenin..
    10. Ağrı’da terör operasyonu: 32 gözaltı
    11. AB telif hakkı düzenlemesinde uzlaştı
    12. Sudan muhalefeti rejimin devrilmesi..
    13. Mesut Özil'den 'Payitaht Abdülhamid'..
    14. Uygur Türklerinden Çin'e karşı..
    15. Korkunç olay: 2 yaşındaki bebek feci..
    16. Real Madrid, Hollanda’dan galibiyetle..
    17. Bakan Akar'dan kritik görüşme
    18. Soros: ABD Sovyetler gibi çökecek!
    19. ABD Temsilciler Meclisinden Yemen adımı
    20. Tottenham, Dortmund’u rahat geçti
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay