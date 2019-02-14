Sudan nükleer enerji üretimi için Çin Ulusal Nükleer Şirketi ile çalışacak

HARTUM (AA) - Sudan'ın, uranyum zenginleştirmesiyle barışçıl nükleer enerji üretimi için Çin Ulusal Nükleer Şirketi ile ortaklık yaptığı belirtildi.



Jeolojik Araştırmalar Kurumu Genel Müdürü Muhammed Abdullah, ülkenin resmi haber ajansı SUNA'ya verdiği demeçte, "Petrol, Gaz ve Maden Bakanlığı ile Su Kaynakları ve Elektrik Bakanlığının uranyum zenginleştirmek için Çin Ulusal Nükleer Şirketi ile ortaklığını ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.



2017 yılının Kasım ayında Sudan'ın nükleer santral kurma yolunda olduğu ve Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Moskova ziyareti sırasında santralin kurulması için Rusya Enerji Ajansı ile yol haritası üzerinde anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı.



Sudan hükümeti 2010 yılında uranyum rezervinin 1,5 milyon ton olduğunu ve bunun Batı Darfur ile güneydeki Nuba Dağları'nda yoğunlaştığını bildirmişti. 12 Mart 2018'de de güvenlik birimleriyle yapılan istişareler sonucu uranyum yatırımının başlatıldığı ifade edilmişti.



