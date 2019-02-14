0553 313 94 23

Sudan muhalefeti rejimin devrilmesi talebinde ısrarcı

14 Şubat 2019 Perşembe 01:37
Sudan muhalefeti rejimin devrilmesi talebinde ısrarcı

HARTUM (AA) - Sudan'da muhalif siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri, "Özgürlük ve Değişim Bildirgesi" ilkeleri ve rejimin düşmesine bağlılıkları konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi'nin Sudan Meslek Grupları Birliği, Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri ve Muhalif Toplanma Koalisyonu ve bazı siyasi partilerden oluşan tarafları, başkent Hartum'un Umdurman kentindeki muhalif Milli Ümmet Partisi merkezinde ilk kez bir araya geldi.

Muhalif oluşumdan yapılan ortak açıklamada, deklarasyonun devrimi desteklemek ve halkın katılımını güçlendirmek için bir sonraki aşamayı belirlemede herkesin katılımına ve geliştirilmeye açık olduğu belirtildi.

Bu ilkelerin dayandığı esasların değişim için geniş bir katılımı ve demokratik bir alternatifi kapsadığı, bunun da rejimi yıkmak, barış, özgürlük ve adalet devleti inşa etmek için çalışmakla olacağı ifade edildi.

- "Kan dökülmemesi için iktidar derhal görevi bırakmalı"

Muhalif oluşum, Sudanlıların kanının dökülmemesi için Ömer el-Beşir liderliğindeki iktidarı derhal görevi bırakmaya çağırdı.

Sudan Meslek Grupları Birliği temsilcisi Muhammed Yusuf Mustafa, birliğin bir gençlik örgütü olduğunu belirterek, ülke genelinde halkın harekete geçirilmesi ve gösterilere katılımın organize edilmesinde görev aldıklarını söyledi.

Sudan Meslek Grupları Birliği, öğretim görevlileri, öğretmenler, doktorlar, gazeteciler, eczacılar ve avukatlar gibi farklı meslek örgütlerini sosyal medya üzerinden bir araya getiriyor.

Ulusal Birlik Güçleri temsilcisi Muhammed Muhtar el-Hatib de "Özgürlük ve Değişim Bildirgesi'nin hedefi, rejimi devirmek, kurumlarını tasfiye etmek ve yolsuzlukla mücadele etmektir. Bildirge ayrıca, görev süresi 4 yıl olan bir geçiş hükümeti kurulması ve bu dönemin sonunda Sudan'ın nasıl yönetileceğinin belirleneceği ulusal bir anayasa konferansı yapılmasını hedefliyor." dedi.

Sudan'da 7 haftadır Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle gösteriler düzenleniyor. Sudan Devlet Başkanı Beşir ise her fırsatta reform ve iyileştirme sözü verirken, yönetimin ancak seçimlerle değişebileceğini belirtiyor. Hükümet, gösterilerde 31 kişinin öldüğünü açıklarken, Uluslararası Af Örgütü 51 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim, geçiş hükümeti kurulması çalışmaları olduğunu yalanlamış, değişimin, gösteriler, sloganlar, yakıp yıkmak ve dış güçlerin ajandalarını uygulamakla tamamlanamayacağını söylemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 01:37
  1. Muhalefet
  2. Özgürlük ve Değişim Bildirgesi
  3. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'da bin 281 projenin açılışı yapıldı
    1. Suudi Arabistan'da bin 281 projenin..
    2. Ağrı’da terör operasyonu: 32 gözaltı
    3. AB telif hakkı düzenlemesinde uzlaştı
    4. Sudan muhalefeti rejimin devrilmesi..
    5. Mesut Özil'den 'Payitaht Abdülhamid'..
    6. Uygur Türklerinden Çin'e karşı..
    7. Korkunç olay: 2 yaşındaki bebek feci..
    8. Real Madrid, Hollanda’dan galibiyetle..
    9. Bakan Akar'dan kritik görüşme
    10. Soros: ABD Sovyetler gibi çökecek!
    11. ABD Temsilciler Meclisinden Yemen adımı
    12. Tottenham, Dortmund’u rahat geçti
    13. İsmail Erdem Kayışdağı’nda coşkuyla..
    14. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun..
    15. ABD'den Suudi Arabistan'ı şoke eden..
    16. Cezayir, Fransa'dan çöldeki "nükleer..
    17. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    18. İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan..
    19. "Türkiye'nin yüksek öğrenimin küresel..
    20. ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin..
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir