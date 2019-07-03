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Sudan Meslek Odaları Birliğinden devlet konseyi önerisine olumlu yaklaşım

Afrika Birliği ve Etiyopya ortak ara buluculuk girişimi tarafından önerilen Sudan'da siviller ile askerler arasında dönüşümlü başkanlık temelinde bir devlet konseyi kurulması teklifi Sudan Meslek Odaları Birliğince kabul edildi

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:29
Sudan Meslek Odaları Birliğinden devlet konseyi önerisine olumlu yaklaşım

HARTUM (AA) - Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA), siviller ile askerlerin başkanlığı dönüşümlü yürütüleceği bir devlet konseyi kurulması önerisini kabul etti.

SPA yöneticilerinden Muhammed Naci el-Esam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika Birliği ve Etiyopya ortak ara buluculuk girişiminin önerdiği, siviller ile askerler arasında eşit üyeli ve dönüşümlü başkanlık sisteminin işletildiği bir devlet konseyi kurulması teklifini kabul ettiklerini belirtti.

Askeri Konseyin, devlet konseyi başkanlığını daimi olarak istediğini hatırlatan Esam, Askeri Konsey ile müzakerelerin çıkmaza girmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Esam, en önemli şartı yönetimin sivil idareye devredilmesi olan Sudan devriminin hedeflerine ulaşması konusunda Askeri Konseyin istekli olmadığını gördükleri takdirde, askeri yönetime karşı mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

- Taraflar anlaşmaya yakın

Afrika Birliği ve Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcileri dün yaptıkları açıklamada, tarafların anlaşmaya çok yakın olduklarını, asker ile muhalifler arasındaki ihtilaflı tek noktanın, devlet başkanlığı konseyindeki temsil oranı olduğunu belirtmişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmış, devlet başkanlığı, parlamento ve kabinedeki temsil oranlarındaki ihtilaflar giderilememişti.

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran Pazartesi sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Bunun üzerine askerlerle muhalifler arasındaki müzakereler askıya alınmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:29
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