0553 313 94 23

"Sudan medyası gösteriler için finanse ediliyor"

- Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir:"Protestoları destekleyen medya, düşman taraflarca büyük meblağlarla finanse ediliyor”

07 Şubat 2019 Perşembe 23:09
"Sudan medyası gösteriler için finanse ediliyor"

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, hayat pahalılığının protesto edildiği gösterileri organize edenlerin bilinmediğini, destek veren medya organlarının da büyük meblağlarla finanse edildiğini söyledi.

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Diyalog Yüksek Komitesi, Beşir başkanlığında toplantı düzenledi.

Beşir burada yaptığı konuşmada, "Gösterileri destekleyen medya organları, düşman taraflarca büyük meblağlarla finanse ediliyor." dedi. Devlet Başkanı Beşir, söz konusu açıklamasında herhangi bir detay vermedi.

Sudan Devlet Başkanı ayrıca, gösterileri organize edenlerin kendilerine ulaşılabilecek gerçek kişiler olmadığını savundu.

Ulusal Diyalog Komitesi, Sudan Devlet Başkanı Beşir’in 2014’te başlattığı ancak büyük muhalefet partileriyle silahlı grupların boykot ettiği bir girişim.

- İç ve dış mihrakların suçlanması

Sudan hükümeti gösterilerden önce İsrail'i sorumlu tuttu ardından Abdulvahid Muhammed Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi'ni hükümet binaları ile iktidar partisinin şubelerini sabote etmekle suçladı. Uzmanların pek çoğu, bunun hükümetin gösterilerle başa çıkma konusunda yaşadığı çelişkiyi gösterdiğini düşünüyor.

Güvenlik ve İstihbarat Şefi Salah Guş, 21 Aralık'ta Mossad'ı, Sudan'da kaos ortamı oluşturmak için İsrail'de bulunan Abdulvahid Nur hareketinden milisleri askere almakla suçladı.

Söz konusu bu suçlamalar, göstericiler üzerinde istenilenin aksine bir etki oluşturdu.

Mossad ve isyancı hareketlerden sonra hükümet itham pusulasını solcu partilere, komünistlere ve özellikle de Baasçılara çevirdi.

Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim, söz konusu siyasi güçleri, ülkenin istikrarını bozmaya çalışmakla suçladı. Yakın bir zamana kadar göstericileri suçlayan hükümetin söyleminde ve açıklamalarındaki bu değişim de içerisinde bir nevi çelişki barındırıyordu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 23:09
  1. protestolar
  2. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ABD ve Kolombiya Venezuela'da darbe eylemlerini destekliyor"
    1. "ABD ve Kolombiya Venezuela'da darbe..
    2. "Sudan medyası gösteriler için..
    3. "Kaşıkçı Suudi Arabistan tarafından..
    4. Basketbolda maçın ardından
    5. İşçi ve memur futbolcudan daha fazla..
    6. Bayern Münih, 19 yaşındaki Arp ile..
    7. İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da bina..
    8. Belçika'da grev nedeniyle uçuşlar için..
    9. 69. Uluslararası Berlin Film Festivali..
    10. Ruanda zehirli metan gazını paraya..
    11. "Münbiç yol haritası ABD'nin YPG ile..
    12. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    13. Sri Lanka'nın Bağımsızlık Günü
    14. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    15. 4 çocuk öksüz kaldı! Cani koca, eşini..
    16. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    17. Diriliş'in fragmanındaki o ifade damga..
    18. Özhaseki servis şoförleriyle buluştu
    19. Taburcu edilen kazazedenin iç..
    20. Berat Albayrak: Türkiye çok güçlü bir..
    Şişli için yapılan anket açıklandı! Sarıgül'ün oy oranı dikkat çekti
    Şişli için yapılan anket açıklandı! Sarıgül'ün oy oranı dikkat çekti
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...