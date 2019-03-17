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Sudan İstihbarat Başkanı Kuş:Beşir, kararları ülke güvenliği için aldı

Sudan İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in, olağanüstü hal (OHAL) ve sonrasındaki kararlarının ülke güvenliği için alındığını söyledi.

17 Mart 2019 Pazar 01:29
Sudan İstihbarat Başkanı Kuş:Beşir, kararları ülke güvenliği için aldı

Sudan İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in, olağanüstü hal (OHAL) ve sonrasındaki kararlarının ülke güvenliği için alındığını söyledi.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Şuruk televizyon kanalının haberine göre, İstihbarat Başkanı Kuş, üç günlük resmi ziyaret kapsamında başkent Hartum’da temaslarda bulunan ABD Kongre heyetiyle görüştü.

Sudan İstihbarat Başkanı, ABD heyetine, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in OHAL ve sonrasındaki kararlarının ülke güvenliği için alındığını, protesto gösterilerinin anayasal bir hak olduğunu ancak amacından saptığını ve kanun dışına çıktığını belirtti.

ABD Kongresi heyetinin başbakan ve bazı bakanlarla da görüşmesi bekleniyor.

- Sudan’daki gösteriler

Beşir, 22 Şubat'taki ulusa sesleniş konuşmasında, uzlaşı hükümetiyle 18 eyaletteki yerel hükümetleri feshetmiş ve ülke genelinde bir yıl süreyle OHAL ilan edildiğini açıklamıştı. Sudan Meclisi, 11 Mart'ta oy çokluğuyla aldığı kararla OHAL süresini 6 aya düşürmüştü.

OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnamelerle de izinsiz gösteri, yürüyüş ve grevler yasaklanmış, güvenlik güçlerine, gerekli hallerde istedikleri bina ve kişileri arama, yargılama tamamlanana dek yasa dışı olduğu tespit edilen para ve eşyaya el koyma yetkisi tanınmıştı. Ayrıca başkent dahil tüm eyaletlerde OHAL savcılıkları kurulmuş, kamu güvenliğinin sağlanması ve cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla OHAL mahkemeleri açılmıştı.

Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken protestolarda hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütünün 11 Şubat'taki raporuna göre 51 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 01:29
  1. ABD Kongresi heyeti
  2. Sudan
  3. Sudan İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş

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