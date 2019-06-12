Sudan İngiltere'nin Hartum Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

HARTUM (AA) - Sudan, ülkedeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle İngiltere'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Sıddık’ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.



Sudan resmi haber ajansı SUNA’da yayımlanan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Hartum Büyükelçisi'ni, ülkede nisan ayından bu yana süren gelişmeler ve olaylarla ilgili açıklamaları ve dengesiz tutumu sebebiyle Sudan’ın endişe ve çekincelerini bildirmek için çağırdı." ifadeleri yer aldı.



Açıklamada, Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Babekir Sıddık Muhammed el-Emin’in, "İrfan’ın Twitter’daki tekrarlanan paylaşımları ve içeriği, diplomatik normlar ve devletlerin egemenlik ilkelerine aykırı." değerlendirmesine yer verildi.



Açıklamada, Sudan’ın iki ülke arasındaki, insan kaçakçılığı, yasa dışı göç, şiddet, aşırılık ve terörle mücadele gibi ortak stratejik çıkarları gözetmek için çalışmanın gerekliliğine vurgu yaptığı kaydedildi.



İngiltere'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Sıddık, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sudan'da son 9 günde 19 çocuğun öldürüldüğünü ve devam eden şiddet nedeniyle sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirterek, "Siyasi bir anlaşmaya ve şiddeti hemen sonlandırmaya ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran Pazartesi sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde, 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başkentte göstericilere müdahalesi sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.



Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 118'e ulaştığını aktarmıştı.