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Sudan ile komşuları arasında "sınırda sağlık güvenliği" toplantısı

Hartum'da 6 ülke ve uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla düzenlenen konferansın 3 gün sürmesi planlanıyor

20 Kasım 2018 Salı 21:03
Sudan ile komşuları arasında "sınırda sağlık güvenliği" toplantısı

HARTUM (AA) - Sudan'la komşu ülkeler arasındaki sınır bölgelerinde sağlık güvenliği konusundaki ilk bölgesel toplantı başkent Hartum'da başladı.

Sudan resmi ajansı SUNA'da yer alan habere göre, "sınırda sağlık güvenliği" temasıyla düzenlenen toplantıya, Sudan, Mısır, Etiyopya, Libya, Güney Sudan ve Çad'ın yanı sıra uluslararası kuruluşlardan heyetler katıldı.

Sudan Sağlık Bakanı Muhammed Ebu Zeyd Mustafa, toplantıdaki konuşmasında, sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi konusunda ülkesinin, bölgesel ve uluslararası iş birliğini desteklediğini vurguladı.

Toplantıda, salgın hastalık ve sınır ötesi sağlık tehditleriyle mücadele konusunda Sudan ve komşu ülkeler arasında yaşanan sorunların ele alınacağını söyleyen Mustafa, "Üç gün devam etmesi kararlaştırılan konferansta, sınır bölgelerinde sağlık alanında karşılaşılan engellerin analiz edilmesi hedefleniyor." dedi.

Mustafa, komşu ülkelerdeki vatandaşların, yerlerinden edilme ve göç, bölgesel çatışmalar, salgın hastalık ve doğal unsurlar gibi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Sudan temsilcisi Nuayme Kasır ise 20 yıldan bu yana Afrika ve Arap bölgelerinin ilk kez sınırdaki sağlık güvenliğini tartışmak için bir araya geldiğine dikkati çekti.

Kasır, örgütün toplantıyı takip edeceği ve bu toplantıların periyodik şekilde gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Sudan'ın Mısır, Libya, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Etiyopya ve Eritre ile binlerce kilometrelik kara sınırı bulunuyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 21:03
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