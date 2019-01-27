Sudan hükümetinde parti içindeki çekişmeler büyüyor

HARTUM (AA) - Sudan'da hükümetteki Federal Ümmet Partisi Başkanı Ahmed Babekir Nehar, partinin hükümetten çekildiğini açıklarken, parti yetkilileri buna karşı çıkarak, partinin çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Federal Ümmet Partisi Başkanı Nehar, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, partisinin hükümetteki yasama ve yürütme makamlarından çekildiğini belirtti.

Kararın hükümetin ulusal uzlaşıdan uzaklaşması, özgürlükleri kısıtlaması ve barışçıl göstericilere şiddet kullanması nedeniyle alındığını ifade eden Nehar, "Ülkede meydana gelen devrim, Sudanlıların büyük çoğunluğunun görüşünü yansıtıyor. Rejim, meşruiyetini ve siyasi krizlerle mücadele yeterliliğini kaybetti." diye konuştu.

Nehar, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in istifa etmesini ve yeni bir milli geçiş hükümeti kurulmasının önünü açmasını temenni ettiğini dile getirdi.

- Genel başkanın faaliyetleri donduruldu

Öte yandan parti yetkilileri, partinin hükümetteki çalışmalarına devam ettiğini ve genel başkanın faaliyetlerinin dondurulduğunu açıkladı.

Kültür Bakanı ve Parti Siyasi Sekreteri Ömer Süleyman, düzenlediği basın toplantısında, partinin hükümetteki çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Partinin, ulusal diyalog toplantılarının tavsiyelerine bağlı olduğunu kaydeden Süleyman, hükümete katılma kararının, parti genel kongresinde alındığını, parti içindeki hiçbir kesimin bu ortaklığı bozma hakkı olmadığını ifade etti.

Genel Başkan Yardımcısı İshak Adem Beşir de yaptığı açıklamada, partiden 30 yetkilinin, başkanın verdiği hükümet ortaklığını bozma kararına karşı olduğunu duyurdu.

Öte yandan Parti Genel Sekreteri Abdulhafiz es-Sadık, başkanın, partiyi meçhule sürüklediğini, tek taraflı kararlar aldığını belirtti.

Sadık, Nehar'ın parti içindeki faaliyetlerinin dondurulduğunu ve başkan yardımcısı İshak Adem Beşir'in önümüzdeki dönemde partiye liderlik etmekle görevlendirildiğini aktardı.

Parti yetkilileri, başkanın faaliyetlerini dondurma kararının dayanağına ilişkin bilgi vermezken, parti yönetiminin bu yönde bir karar alma hakkı olduğu ifade edildi.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in çeşitli siyasi partiler ve bazı silahlı grupların katılımıyla 2014 yılında başlattığı ulusal diyalog girişimiyle ülkede ulusal uzlaşı hükümeti kurulmuştu.

- Şimdi Islah Hareketi hükümetten çekilmişti

Sudan'da 23 parti, ay başında Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e ülkeyi yönetmek için "Geçiş Konseyi" kurulması çağrısı yapmıştı.

Sudan'daki Değişim İçin Ulusal Cephe Partisi, eski Başbakan Yardımcısı Mübarek Fadıl'ın lideri olduğu Ümmet Partisi, Gazi Salahuddin'in liderliğini yaptığı Şimdi Islah Hareketi Partisi ve Müslüman Kardeşler Hareketinin de aralarında bulunduğu 23 parti, başkent Hartum'da ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Basın toplantısında, Beşir'e, ülkede işleri yürütmek için bir Geçiş Konseyi ve Milli Hükümet kurulması talebini ileteceklerini açıklayan partiler, taleplerini ne zaman iletecekleri konusunda tarih belirtmemişti.

Toplantıda konuşan Şimdi Islah Hareketi lideri Gazi Salahuddin ise hükümetten çekildiklerini duyurmuştu.

Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.







