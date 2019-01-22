Sudan, Güney Sudan petrolünün ihracatı için 24 milyon dolar aldı

HARTUM (AA) - Sudan, Güney Sudan'ın 1 milyon 200 bin varil petrolünün ihracatı için bu ülkeden 24 milyon dolar aldığını açıkladı.

Sudan Maden ve Petrol Bakanı Ezheri Abdulkadir, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Sudan'ın 1 milyon 200 bin varil petrolünün nakil ve ihracatı için bu ülkeden 24 milyon dolar alındığını belirtti.

Abdulkadir ayrıca Güney Sudan'daki Vahde petrol sahasında ham petrol üretiminin günlük 15 bin varil arttırılarak yeniden pompalanmaya başlandığını aktardı.

Sudanlı bakan Vahde'nin daha önceki petrol üretim kapasitesinin günlük 40 bin varil civarında olduğunu kaydetti.

- Güney Sudan mayıs ayında petrol ihracatını artıracak

Güney Sudan Petrol Bakanı Ezekiel Lol Gatkuoth ise bir başka petrol sahası olan Sarcas'ta da çalışmaların başladığını belirterek, petrol üretimi ve ihracatına mayıs ayında geçilmesinin planlandığını ifade etti.

Gatkuoth ayrıca petrolün Sudan toprakları üzerinden ihraç edilmesi için dayanışma ve iş birliği ruhunun korunması çağrısı yaptı.

Hartum yönetimi, geçen yıl yaptığı açıklamada, Güney Sudan'ın "Tuma Saveys" petrol kuyusundan çıkarılan ham petrolün 5 yıl askıda kaldıktan sonra tekrar toprakları üzerinden günlük 20 bin varilin ihraç edilmeye başlandığını duyurmuştu.

Sudan'dan 19 Ocak 2011'de resmen ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, zengin petrol yataklarına sahip ancak petrolün dünya piyasasına ihracatını komşusu Sudan olmadan gerçekleştiremiyor.

Güney Sudan'dan çıkarılan ham petrol, Sudan üzerinden Port Sudan limanına ve oradan da dünyaya ihracatı yapılıyor.

- Güney Sudan'da patlak veren iç savaş

Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el- Beşir himayesinde, Güney Sudan devleti ve muhalifler arasında Haziran 2018'de ateşkes kararı almış ve temmuz ayında da nihai anlaşmaya varılmıştı.

Güney Sudan'da patlak veren iç savaş nedeniyle uzun bir müddet petrol üretimi ve ihracatı askıya alınmıştı.







