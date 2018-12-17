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Sudan Devlet Başkanı Beşir'in Şam ziyaretine tepki

Lübnan Güçleri Partisi:"Mevcut şartlarda Şam'ı ziyaret eden kim olursa olsun hayatını kaybeden yüz binlerce Suriyelinin kanına ortak sayılır ve Suriye'nin bölünmüş halde kalmasına katkı sağlamış olarak kabul edilir"

17 Aralık 2018 Pazartesi 20:45
Sudan Devlet Başkanı Beşir'in Şam ziyaretine tepki

BEYRUT (AA) - Lübnan'da Semir Caca liderliğindeki Lübnan Güçleri Partisi, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in dün gerçekleştirdiği Şam ziyaretini kınadı.

Lübnan Güçleri Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Sudan Devlet Başkanı Beşir'in, 10 milyon civarında Suriyelinin kendi topraklarında veya başka ülkelerde göçmen durumuna düştüğünü görmezden gelerek gerçekleştirdiği Şam ziyaretine anlam verilemediği ifade edildi.

Görmezden gelinen mülteci sorununu yaşayan ülkelerin başında Lübnan'ın geldiğine işaret edilen açıklamada, "Bu ziyaret, Suriye'de hiçbir siyasi süreç veya reforma ihtiyaç olmadığını ifade etmeye çalışıyor." denildi.

Suriye'de mevcut rejim için köklü reformlar içeren gerçek bir siyasi süreç başlamadan normalleşmenin mümkün görülmediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut şartlarda Şam'ı ziyaret eden kim olursa olsun hayatını kaybeden yüz binlerce Suriyelinin kanına ortak sayılır ve Suriye'nin bölünmüş halde kalmasına katkı sağlamış olarak kabul edilir."

Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın kurucusu olduğu Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi'ne rakip olarak görülen Caca liderliğindeki Lübnan Güçleri Partisi, son seçimlerde Başbakan Saad el-Hariri ile ittifak kurmuştu.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, dün Suriye'nin başkenti Şam'a birkaç saatlik sürpriz bir ziyarette bulunarak, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed ile bir araya gelmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 20:45
  1. Lübnan
  2. Lübnan Güçleri Partisi
  3. Ömer el-Beşir
  4. Semir Caca
  5. Sudan

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