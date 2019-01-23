0553 313 94 23

Sudan Devlet Başkanı Beşir'in Katar ziyareti

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Doha ziyareti çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

23 Ocak 2019 Çarşamba 18:45
Sudan Devlet Başkanı Beşir'in Katar ziyareti

DOHA (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Doha ziyareti çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Katar resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Sudan Devlet Başkanı Beşir, bir ayı aşkın süredir ülkesinde yaşanan gösterilerin ardından ilk kez gerçekleştirdiği yurt dışı ziyareti çerçevesinde geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü.

Sudan'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Beşir, ülkesinin maruz kaldığı sıkıntılar ile gündemdeki konulara ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, uluslararası ve bölgesel olayların yanı sıra Darfur'daki barış sürecindeki yenilikler değerlendirildi.

Katar Emiri Şeyh Temim, ülkesinin Sudan'daki istikrarın sağlanması konusundaki değişmez tutumunu vurguladı.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, kötüleşen hayat şartları ve ekonomik krizi protesto için 19 Aralık'tan bu yana ülkesinde düzenlenen gösterilerin ardından ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Beşir'in Katar ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Sudan makamları daha önce yaptığı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim'in, Beşir'i telefonla arayarak zor dönemde Sudan'ın yanında olduğunu belirttiğini aktarmıştı.

Öte yandan Katar, Darfur bölgesinde 2003'ten beri Sudan ordusu ile isyancılar arasında çıkan ve BM istatistiklerine göre 300 bin kişinin öldüğü, yaklaşık 2,5 milyon kişinin ise yerlerinden edildiği çatışmalarda barışın sağlanması çabalarında aktif şekilde rol alıyor.

Doha'da 27-31 Mayıs 2011 tarihlerinde Darfur Tüm Paydaşlar Konferansı düzenlenmiş ve söz konusu konferansta "Darfur'da Barış İçin Doha Belgesi" kabul edilmişti. Akabinde 14 Temmuz 2011'de Doha'da Sudan hükümeti ile Darfurlu isyancı gruplardan Özgürlük ve Adalet Hareketi arasında barış anlaşması imzalanmıştı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 18:45
  1. Al Sani
  2. Beşir
  3. Katar
  4. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Annesi gözleri önünde öldürülmüştü! Katilin adını açıkladı
    1. Annesi gözleri önünde öldürülmüştü!..
    2. MHP 21 belediye başkan adayını daha..
    3. "İnşallah Antalyaspor maçıyla..
    4. Sosyal medyadan EYP satmaya çalışan..
    5. İşçi servisiyle kamyon çarpıştı: 1..
    6. Denizli'de naylon bidon içinde bebek..
    7. Yumurta yıkanıp buzdolabına konulur mu?
    8. Bahçe duvarı otomobilin üzerine yıkıldı
    9. 2022 engelli maaşı nasıl alınır? |..
    10. DHMİ özel güvenlik personeli alımları..
    11. Sudan Devlet Başkanı Beşir'in Katar..
    12. IF Wedding Fashion İzmir
    13. Şanlıurfa'da terör operasyonu! 2..
    14. Ege'nin deri ihracatçılarına ödül
    15. “Küresel yapı, ancak uzlaşmaya..
    16. İmzalar atıldı! Türkiye'den alınan..
    17. MHP 21 belediye başkan adayını daha..
    18. GÜNCELLEME - İzmir'de 3 katlı metruk..
    19. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    20. İsviçre'de ABD Büyükelçiliği yakınında..
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül sorusuna net cevap!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül sorusuna net cevap!
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!