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Sudan Devlet Başkanı Beşir'den "ekonomik reform" vaadi

24 Aralık 2018 Pazartesi 22:31
Sudan Devlet Başkanı Beşir'den "ekonomik reform" vaadi

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilere ilişkin yaptığı ilk açıklamada halka onurlu bir yaşam sağlayacak ekonomik reformlar yapılacağı vaadinde bulundu.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Beşir, Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi (NISS) yetkilileriyle görüştü.

Görüşmede Beşir, hükümetin halk için onurlu bir yaşam sağlamak amacıyla ekonomik reformlar yapmaya devam edeceğini belirtti.

Halka "söylentilere ve yılgınlık yaratan haberlere itibar etmemeleri" çağrısında bulunan Beşir, güvenlik güçleri arasındaki koordinasyon çabalarından ise övgüyle söz etti.

NISS'ın halkın güvenliğini korumada gösterdiği çabaları da öven Beşir, NISS'ın ülkede hizmet akışının sağlanmasında hükümete destek verdiğini ifade etti.

Sudan Devlet Başkanı ayrıca, halkın bankacılık sektörüne yönelik güvenini geri kazandıracak reel önlemler alınacağı sözü verdi.

Beşir'in görüşmede NISS yetkililerinden ülkedeki olaylar, yansımaları ve alınan önlemlere ilişkin bilgi aldığı aktarıldı.

- Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nden Beşir'e "destek"

Öte yandan NISS Başkanı Salah Goş, "Başkomutana" (Ömer el-Beşir) desteklerini ifade etti.

Goş, NISS'ın ülke ve halkın güvenliğini koruma ve ulusal kazanımları muhafaza etme noktasındaki anayasal görevlerini yerine getireceğini dile getirdi.

İnsanların barışçıl şekilde görüşlerini ifade etmeye hakları olduğunu ve buna saygı duyduklarını söyleyen Goş, göstericileren "halkın terörize edilmemesi, mülklerine saldırılmaması ve kamu malına zarar verilmemesi" çağrısında bulundu ve bunun "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı.

Devlet Başkanı Beşir'in ülkede kötüleşen ekonomik durumun protesto edildiği ve 14 eyalete yayılan gösterilerin başlamasının ardından ilk kez konuya ilişkin açıklama yaptığı belirtiliyor.


- Sudan'daki gösteriler

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde geçen çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Sudan devlet televizyonu, Eğitim Bakanlığının talimatıyla başkent Hartum'da pazar gününden itibaren tüm okullarda eğitime "süresiz" ara verildiğini duyurmuştu.

Yetkililer, eylemlerin başladığı 19 Aralık'tan bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, muhalif lider Sadık el-Mehdi ise gösterilerde 22 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Gösteriler nedeniyle Beyaz Nil, Dangola, Gadarif, Kuzey Kordofan ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.







Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 22:31
  1. NISS
  2. Ömer Beşir
  3. Sudan

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