THY- Euroleague
0553 313 94 23

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Şam ziyareti

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir:- "Suriye sorunlarla karşı karşıya olan ülkedir, güçsüzleştirilmesi Arapların davalarının güçsüzleştirilmesi demektir"

17 Aralık 2018 Pazartesi 03:17
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Şam ziyareti

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Şam'da görüştüğü Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'e "Suriye'nin Arap dünyasındaki yerini alana ve eski gücünü kazanana dek Sudan elinden gelen tüm gayreti gösterecektir." dediği bildirildi.

Sudan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Şam'a yaptığı ziyaret sırasında Beşir'in Esed'le görüşmesinde "Suriye sorunlarla karşı karşıya olan ülkedir, güçsüzleştirilmesi Arapların davalarının güçsüzleştirilmesi demektir." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Açıklamada, Beşir ve Esed'in birçok Arap ülkesinin yaşadığı şartlar ve krizlerin, ülkelerin egemenliğine saygı ve içişlerine müdahale etmeme üzerine yeni yaklaşımlar geliştirmeyi gerekli kıldığını vurguladıkları ifade edildi.

Sudan'ın Suriye'nin yasal yönetimiyle istikrarı, güvenliği, toprak bütünlüğüne özen gösterdiği, meşru hükümeti ile ülke halkının tüm unsurlarıyla barışçıl diyaloğa önem verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Beşir'in "Suriye'nin Arap dünyasındaki yerini alana ve eski gücünü kazanana dek Sudan'ın elinden gelen tüm gayreti göstereceğini söylediği" belirtildi.

Şam ziyaretinde Beşir'e Sudan Cumhurbaşkanlığı Bakanı Fadl Abdullah Fadl ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Üsame Faysal eşlik etti.

Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in dün Şam'a ani bir ziyaret düzenlediği duyurulmuştu.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 03:17
  1. Ömer el-Beşir'in Şam ziyareti
  2. Sudan
  3. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir
  4. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Şam ziyareti
    1. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in..
    2. Erman Toroğlu: Başakşehir, bu akşamki..
    3. Ali Ece, Beşiktaş Teknik Direktörü..
    4. Cengiz Ünderli Roma'dan kritik..
    5. Rıdvan Dilmen: Trabzonspor devre..
    6. Yorumcu Ahmet Çakar: Şenol Güneş..
    7. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    8. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    9. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    10. BIS'ten “piyasalarda sert satışlar”..
    11. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir..
    12. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    13. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok..
    14. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    15. Burdur'daki cinayet
    16. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    17. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    18. Barcelona, Levante'yi deplasmanda..
    19. ABD Temsilciler Meclisinden Pelosi'ye..
    20. Süleyman Soylu, sözünü kesen vekile..
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar
    Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    BAE'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Bu iş size zarar verir
    BAE'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Bu iş size zarar verir