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Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir Şam'da Esed'le görüştü

17 Aralık 2018 Pazartesi 01:23
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir Şam'da Esed'le görüştü

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Şam'a düzenlediği kısa bir ziyarette Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'le görüştüğü bildirildi.

Sudan Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Beşir, Şam ziyaretinde Esed'le bir araya geldi.

Sudan Cumhurbaşkanlığından basına yapılan davette Beşir'in kısa bir yurt dışı ziyaretinden ülkeye dönüşünün ardından önemli açıklamaların yapılacağı belirtildi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA da Beşir'in Şam'a çalışma ziyareti düzenlediğini duyurdu. SANA, ziyarete iliskin fotograflar da paylaştı.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 01:23
  1. Ömer el-Beşir'in Şam ziyareti
  2. Sudan
  3. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El- Beşir
  4. Suriye rejimi lideri Beşşar Esed

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