Sudan başsavcısı görevden alındı Sudan Başsavcısı Elvelid Seyyidd Ahmed Mahmud görevden alındı.

Sudan Başsavcısı Elvelid Seyyidd Ahmed Mahmud görevden alındı.

Hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in darbe ile görevden alınmasının ardından da devam etmişti. Beşir’in yerine ülkeyi yönetmek için Geçici Askeri Konsey’in geldiği Sudan’da görevden almalar sürüyor. Son olarak Sudan Başsavcısı Elvelid Seyyidd Ahmed Mahmud görevden alındı. Mahmud’un görevden alınması, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği 3 Haziran’da Savunma Bakanlığı önünde gerçekleştirilen protestolara müdahale edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından gerçekleşti.

Mahmud’un yerine ise Abdullah Ahmed Abdullah atandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.