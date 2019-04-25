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Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin 3 üyesi istifa etti

25 Nisan 2019 Perşembe 02:23
Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin 3 üyesi istifa etti

HARTUM (AA) - Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin, devrik lider Ömer el-Beşir rejiminin önemli şahsiyetlerinden kabul edilen 3 üyesinin istifa ettiği açıklandı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, generaller Ömer Zeynelabidin, Celaleddin eş-Şeyh ve Babekir et-Tayyib, Konsey üyeliğinden istifa etti.

Söz konusu istifaların değerlendirilmeye alındığı kaydedildi.

Halk hareketini temsil eden güçlerin üyesi Sati el-Hac ise daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konsey'in, söz konusu kişilerin istifasını onayladığını söylemişti. Hac, bu kişilerin istifasının, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin, Konsey'le düzenlenen toplantıya katılma şartı olduğunu ifade etmişti.

Konsey ile muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, başkent Hartum'daki toplantıda, ülkeyi krizden çıkaracak temel ilkelerde ve ortak bir komite kurulmasında anlaşmaya varmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 02:23
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