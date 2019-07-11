0553 313 94 23

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede yeni bir darbe girişimi olduğunu ve bunun engellendiğini duyurdu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 23:47
Sudan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede yeni bir darbe girişimi olduğunu ve bunun engellendiğini duyurdu.
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 23:47
  1. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Sakarya'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
    1. GÜNCELLEME - Sakarya'da dolandırıcılık..
    2. Türbülans nedir? Uçakta türbülans..
    3. Tır tıra arkadan çarptı: 1 ölü
    4. Sudan Askeri Geçiş Konseyi, engellenen..
    5. İrem Yaman ve Nafia Kuş’tan altın..
    6. Sudan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede..
    7. Sıcaklarda serinleten içecek tarifi!
    8. Yetenek Sizsiniz finalisti kendisine..
    9. Prostat iltihabı nedir? Prostat..
    10. Üsküp’te Srebrenitsa soykırımı için..
    11. Konya'da trafik kazası: 7 yaralı
    12. Çin temsilcisinden Hong Kong..
    13. Göçmen kaçakçılığı operasyonuna 41..
    14. Beyoğlu’nda motosikletli magandalar..
    15. Köstebek Pasta Tarifi | Muzlu köstebek..
    16. Gürcistan’a taş büyüklüğünde dolu yağdı
    17. ABD'li milyarder Epstein için ev hapsi..
    18. Seçimleri bilen anketçiden dikkat..
    19. Cizre’de devriye gezen mahalle..
    20. Şırnak'ta terör saldırısı! Yaralılar var
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap