Sudan Askeri Geçiş Konseyi: İktidar partisi liderlerinin tutuklandığı haberleri doğru. (Devrik) Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir gözetimimiz altında
12 Nisan 2019 Cuma 13:03
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