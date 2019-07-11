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Sudan Askeri Geçiş Konseyi, engellenen yeni darbe girişiminin muhalefetle varılacak nihai anlaşmayı baltalamayı amaçladığını ve girişimde bulunan bir komutan ve bazı subayların gözaltına alındığını açıkladı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 23:49
Sudan Askeri Geçiş Konseyi, engellenen yeni darbe girişiminin muhalefetle varılacak nihai anlaşmayı baltalamayı amaçladığını ve girişimde bulunan bir komutan ve bazı subayların gözaltına alındığını açıkladı.
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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 23:49
  1. Sudan

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