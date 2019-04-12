Sudan Askeri Geçiş Konseyi: “Beşir’i iade etmeyeceğiz” Sudan’da yeni kurulan askeri geçiş konseyi, darbeyle görevden aldığı dünyanın en uzun görevde kalan liderlerinden Ömer el-Beşir’in iade edilmeyeceğini ancak ülkelerinde yargılayabileceklerini açıkladı.

Sudan’da yeni kurulan askeri geçiş konseyi, darbeyle görevden aldığı dünyanın en uzun görevde kalan liderlerinden Ömer el-Beşir’in iade edilmeyeceğini ancak ülkelerinde yargılayabileceklerini açıkladı.

Sudan’ın başkenti Hartum’da basın toplantısı düzenleyen askeri geçiş konseyinin siyasi komite Başkanı Omar Zain el-Abidin, Ömer el-Beşir’in Sudan’da yargılanabileceğini, başka bir ülkeye göndermeyeceklerini açıkladı. Komite başkanı, "Biz, devlet başkanını iade etmeyeceğiz. Ancak onu yargılayabiliriz" ifadelerini kullandı. Ayrıca protesto gösterilerinin yolları ve köprüleri kapatmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Askeri konseyin yöneteceği ülkede el-Beşir’e ne olacağı henüz bilinmiyor.

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