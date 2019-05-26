Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan'dan Mısır'a ziyaret

KAHİRE (AA) - Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile başkent Kahire’de bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Burhan’ın Sisi ile yaptığı görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve İstihbarat Birimi Başkanı Abbas Kamil ile de görüştüğü kaydedildi.

Görüşmede Sisi ve Burhan’ın Sudan halkının tercihlerine öncelik verilmesi konusunda anlaştığı, Sisi’nin, ülkesinin Sudan’ın güvenlik ve istikrarını desteklediğini ifade ettiği aktarıldı.

Burhan göreve geldiği geçen 13 Nisan’dan bu yana ilk kez Mısır’ı ziyaret etti.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.